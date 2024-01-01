Разочаровавшись в мужчинах, Бритни Спирс вновь вышла замуж. Почему она сделала это именно в этот день

С некоторых пор на её страничке в социальной сети стали появляться фото и видео в свадебном платье.- Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала, - подписала свой последний ролик Бритни.Речь шла о том, что Спирс вышла замуж. Правда, не за своего уголовника, чьи дети, как утверждалось, уже живут у неё в доме.Она вышла замуж за саму себя.Понятно, что это всё не по-настоящему, но определенный смысл в этот поступок Бритни все же вложила. Незадолго до этого, она написала, что сделала это «спустя месяц после того, как вышла замуж».Поскольку сейчас октябрь, а месяц назад был сентябрь, то, вполне вероятно, Бритни припомнила свою первую свадьбу, которая состоялась 18 сентября. Это был её первый брак и тогда она вышла замуж за Кевина Федерлайна и позже родила ему двоих сыновей.Как не крути, а именно этот брак был в её жизни главным, а все что было позже – это просто любовные приключения, которые не привели ни к чему хорошему. Хотя и брак с Кевином тоже назвать удачным никак нельзя.