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Разочаровавшись в мужчинах, Бритни Спирс вновь вышла замуж. Почему она сделала это именно в этот день

Вчера, 13:01
Бритни Спирс совершила очередной странный поступок.

Разочаровавшись в мужчинах, Бритни Спирс вновь вышла замуж. Почему она сделала это именно в этот день
С некоторых пор на её страничке в социальной сети стали появляться фото и видео в свадебном платье.

- Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала, - подписала свой последний ролик Бритни.

Разочаровавшись в мужчинах, Бритни Спирс вновь вышла замуж. Почему она сделала это именно в этот день


Речь шла о том, что Спирс вышла замуж. Правда, не за своего уголовника, чьи дети, как утверждалось, уже живут у неё в доме.
Она вышла замуж за саму себя.

Понятно, что это всё не по-настоящему, но определенный смысл в этот поступок Бритни все же вложила. Незадолго до этого, она написала, что сделала это «спустя месяц после того, как вышла замуж».
Поскольку сейчас октябрь, а месяц назад был сентябрь, то, вполне вероятно, Бритни припомнила свою первую свадьбу, которая состоялась 18 сентября. Это был её первый брак и тогда она вышла замуж за Кевина Федерлайна и позже родила ему двоих сыновей.

Как не крути, а именно этот брак был в её жизни главным, а все что было позже – это просто любовные приключения, которые не привели ни к чему хорошему. Хотя и брак с Кевином тоже назвать удачным никак нельзя.

Разочаровавшись в мужчинах, Бритни Спирс вновь вышла замуж. Почему она сделала это именно в этот день

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 1 534
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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