Почему Татьяна Плаксина опять поругалась с Любовью Успенской

Как часто бывает, пока мама пыталась устроить свою личную жизнь и при этом подолгу отсутствовала дома, дочка росла в своем мире. А когда мама, наконец, поняла, что в её отношениях с дочерь всё складывается не совсем так, время уже было упущено.Вот и Татьяна Плаксина долго «искала себя», а во всех своих неудачах винила исключительно мать. Таня увлекалась запрещенными препаратами, что уже само по себе сказалось на её здоровье, а тут еще и авария, после которой её лицо пришлось полностью реставрировать.Тем не менее, после этого Любови Успенской как-то удалось наладить с Таней нормальные отношения и убедить её в том, что её призвание это петь вместе с ней шансон. Плаксина начала гастролировать с матерью и все было ОК, пока не произошел очередной срыв.Плаксину, каким-то невероятным способом занесло в Израиль, да еще и в тот момент, когда там резко обострился военный конфликт. Почему она там оказалась до сих пор не очень понятно, но вернувшись в Россию, Татьяна, неожиданно, дала очередное интервью, где вновь обвинила мать.Оказывается, три года назад, когда она по принуждению матери, отправилась в клинику, там её изнасиловал медбрат.«Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта. Мама знала об этом, и мама подняла скандал в клинике. Не было никакого суда, она просто приехала со своим Александром Салоном, это ее директор, чьими руками все это творится. Она — мозг операции, а он — руки», - рассказала Татьяна.Судя по всему, претензии к матери заключаются в том, что она не довела дело до суда, а ограничилась скандалом. Странно, конечно. Но, зная Татьяну, можно предположить, что всё было не совсем так. А может быть и совсем не так.