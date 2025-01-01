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Павел Деревянко женится на матери двоих детей

Вчера, 13:04
Правда, не на матери своих детей Дарье Мясищевой, которая родила ему двух дочерей.

Павел Деревянко женится на матери двоих детей
С ней он был в неофициальных отношениях порядка 10 лет. За это время он то уходил от неё, заводя новые романы, то возвращался. Казалось, что между двумя этими людьми сложились идеальные отношения, когда каждый живет своей жизнью, но при этом они остаются семьей. И вот когда Паша окончательно нагуляется, то ему не надо будет искать человека, чтобы встретить старость. Он просто вернется к Дарье.

Возможно, что так еще и будет, но пока он сделал предложение Зои Фуць, с которой не расстается с 2021 года, что для него является очень большим сроком. Известно, что у Зои двое сыновей от предыдущих отношений и, в свое время, ходили разговоры, что она владеет фирмой по пошиву одежды для бизнеса и спорта.

Павел Деревянко женится на матери двоих детей


Возможно, потому, что к спорту она имеет некое отношение, Павел позвал её на стадионе "ВТБ-Арена" перед началом матча столичного "Динамо" с тольяттинским "Акроном". Естественно, что под прицелом телекамер, Зоя сказала «да».

Павел Деревянко женится на матери двоих детей


Хочется добавить, что за последнее время парочка сделала несколько ярких совместных фотосессий. Теперь ждем не менее ярких фото беременной Зои. Возможно, что от Паши ей удастся родить себе дочку.

Павел Деревянко женится на матери двоих детей




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Ключевые слова: Павел Деревянко, Зоя Фуць

Количество просмотров: 1 248
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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