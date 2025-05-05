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Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли

Вчера, 12:14
В окне тульского композитора обнаружились странные отверстия.

Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли
Алексей хорошо знаком любителям атмосферных музыкальных произведений. Его знают по таким композициям, как «В морскую даль», «Лунный свет», «Лабиринт», «Вслед за ветром», «Стремительность души», «Картинки прошлого». А в самое ближайшее время на цифровых площадках появится его новая музыкальная пьеса «Загадочное сияние», в которой гармонично переплелись неоклассика и народная музыка. Как и всегда, это не просто музыкальное произведение, а тщательно проработанная звуковая панорама.

Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли


Так вот, премьеру релиза омрачил неприятный инцидент. Вернувшись домой 15 мая, Алексей обнаружил в своем окне странные отверстия. Участковый, который пришел на вызов, подтвердил, что это очень похоже на следы от пневматического оружия. Тот факт, что это не «банальная рогатка» или камень, подтверждает и расположение квартиры Фомина, поскольку она находится на высоком третьем этаже.

Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли


В качестве «стрелка» может рассматриваться один из соседей Алексея. В октябре прошлого года, когда он работал над альбомом «Лунный свет», на него было написано несколько жалоб за «слишком громкую музыку», но правоохранительные органы не нашли им подтверждения, а Фомина был вынужден поставить над своей дверью видеокамеру.

Но во всем этом должно будет разобраться следствие, если конечно, Алексей захочет дать ход этому делу.

Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли


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Ключевые слова: Алексей Фомин

Количество просмотров: 1 391
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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