37-летняя актриса и модель Меган Фокс показала свою фигуру в мокром платье

На странице личного блога модель опубликовала свежие фото с пикантной фотоссесии.Звезда фильма «Трансформеры» большая любительница продемонстрировать свою фигуру в нескромных нарядах. Однако Меган не обязательно оголяться, чтобы восхитить поклонников. Именно так случилось и накануне, когда в соцсети модели появилась новая серия снимков. Актриса кинокартины «Тело Дженнифер» позировала на пляже в романтичном сарафане белого цвета.Меган сделали яркий макияж с акцентом на глаза.Всего за несколько часов пост Фокс набрала более 1 миллиона лайков и комментариев. Фолловеры модели высоко оценили ее фотосессию, оставив множество комплиментов: Потрясающая фигура», «Очень горячая Меган», «Королева пляжа», «Меган, давай мастер-класс по позированию», «Невозможно красивая», «Очень красивая».