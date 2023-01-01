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37-летняя актриса и модель Меган Фокс показала свою фигуру в мокром платье

Сегодня, 13:00
37-летняя роковая красотка Меган Фокс порадовала поклонников новыми снимками.

37-летняя актриса и модель Меган Фокс показала свою фигуру в мокром платье
На странице личного блога модель опубликовала свежие фото с пикантной фотоссесии.

Звезда фильма «Трансформеры» большая любительница продемонстрировать свою фигуру в нескромных нарядах. Однако Меган не обязательно оголяться, чтобы восхитить поклонников. Именно так случилось и накануне, когда в соцсети модели появилась новая серия снимков. Актриса кинокартины «Тело Дженнифер» позировала на пляже в романтичном сарафане белого цвета.

37-летняя актриса и модель Меган Фокс показала свою фигуру в мокром платье


Меган сделали яркий макияж с акцентом на глаза.

37-летняя актриса и модель Меган Фокс показала свою фигуру в мокром платье


Всего за несколько часов пост Фокс набрала более 1 миллиона лайков и комментариев. Фолловеры модели высоко оценили ее фотосессию, оставив множество комплиментов: Потрясающая фигура», «Очень горячая Меган», «Королева пляжа», «Меган, давай мастер-класс по позированию», «Невозможно красивая», «Очень красивая».

37-летняя актриса и модель Меган Фокс показала свою фигуру в мокром платье

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Ключевые слова: Меган Фокс, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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