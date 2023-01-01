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Недавно ставшая матерью дочь певицы Славы рассказала про отношения с супругом

Сегодня, 13:22
Александра Морозова поделилась с поклонниками переживаниями.

Недавно ставшая матерью дочь певицы Славы рассказала про отношения с супругом


24-летняя девушка рассказала о неразрешенных проблемах в ее семье.

Звездная наследница впервые стала мамой в марте этого года. Она родила сына, которого они вместе с мужем Андреем назвали Арсением. Девушка признается, что с появлением ребенка ее отношения с супругом немного изменились из-за того, что малыш требует слишком много внимания, в то время как Александре хочется проводить досуг и с возлюбленным.

Недавно ставшая матерью дочь певицы Славы рассказала про отношения с супругом


«Во мне как будто есть две Саши. С одной стороны, я думаю, какая я плохая мать. У меня маленький ребенок и мне нужно будет его оставить. С другой стороны, внутри есть хорошая жена, которая понимает, что папе тоже нужен отдых и личное внимание», — поделилась переживаниями дочь Славы.

Сейчас Морозова находится в Сочи, куда совсем скоро прилетит Андрей. Девушка планирует ненадолго оставить малыша, чтобы выбраться куда-то только с супругом.

Недавно ставшая матерью дочь певицы Славы рассказала про отношения с супругом


«Поедем вдвоем на несколько дней, чтобы просто провести время вместе», — призналась она

Правда, как это все организовать, оставив ребенка, Александра пока не понимает и слишком переживает по этому поводу.

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Ключевые слова: Александра Морозова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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