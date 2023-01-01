Недавно ставшая матерью дочь певицы Славы рассказала про отношения с супругом

24-летняя девушка рассказала о неразрешенных проблемах в ее семье.Звездная наследница впервые стала мамой в марте этого года. Она родила сына, которого они вместе с мужем Андреем назвали Арсением. Девушка признается, что с появлением ребенка ее отношения с супругом немного изменились из-за того, что малыш требует слишком много внимания, в то время как Александре хочется проводить досуг и с возлюбленным.«Во мне как будто есть две Саши. С одной стороны, я думаю, какая я плохая мать. У меня маленький ребенок и мне нужно будет его оставить. С другой стороны, внутри есть хорошая жена, которая понимает, что папе тоже нужен отдых и личное внимание», — поделилась переживаниями дочь Славы.Сейчас Морозова находится в Сочи, куда совсем скоро прилетит Андрей. Девушка планирует ненадолго оставить малыша, чтобы выбраться куда-то только с супругом.«Поедем вдвоем на несколько дней, чтобы просто провести время вместе», — призналась онаПравда, как это все организовать, оставив ребенка, Александра пока не понимает и слишком переживает по этому поводу.