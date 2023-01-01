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59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике

Сегодня, 09:38
Осенью этого года звезде 90-х Вике Цыгановой исполнится 60 лет.

59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике
Несмотря на свой возраст, певица, по мнению поклонников, находится в отличной форме. И несколько дней назад артистка в очередной раз это доказала.

На странице в своих социальных сетях Цыганова опубликовала кадры, на которых запечатлела себя в зеленом бикини. Певица распустила свои белокурые волосы, а от макияжа и вовсе решила отказаться. Вика позировала на фоне пышного куста, ветки которого поправляла в кадре. Артистка объяснила поклонникам, что вышла окунуться не только ради удовольствия.

59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике


«Ну что? С днем целителя Пантелеймона. Нам всем духовного, телесного здоровья! А я пошла принимать водные процедуры. Вот они! Ныряем!» — сказала она.

Стоит отметить, что ранее Цыганова рассказывала, что ведет активный образ жизни. Свое утро она начинает с заплыва в бассейне, а затем нежится в джакузи. Помимо прочего, она занимается спортом и старается не пропускать тренировки.

59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Вика Цыганова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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