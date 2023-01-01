59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике

Несмотря на свой возраст, певица, по мнению поклонников, находится в отличной форме. И несколько дней назад артистка в очередной раз это доказала.На странице в своих социальных сетях Цыганова опубликовала кадры, на которых запечатлела себя в зеленом бикини. Певица распустила свои белокурые волосы, а от макияжа и вовсе решила отказаться. Вика позировала на фоне пышного куста, ветки которого поправляла в кадре. Артистка объяснила поклонникам, что вышла окунуться не только ради удовольствия.«Ну что? С днем целителя Пантелеймона. Нам всем духовного, телесного здоровья! А я пошла принимать водные процедуры. Вот они! Ныряем!» — сказала она.Стоит отметить, что ранее Цыганова рассказывала, что ведет активный образ жизни. Свое утро она начинает с заплыва в бассейне, а затем нежится в джакузи. Помимо прочего, она занимается спортом и старается не пропускать тренировки.