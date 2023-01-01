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25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером

Сегодня, 09:47
Американская актриса Сидни Суини помолвлена с бизнесменом Джонатаном Давино.

25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером
Однако этот факт не помешал тем, кто заподозрил звезду «Эйфории» в отношениях на стороне. Девушке приписывают роман с коллегой по цеху Гленом Пауэллом, с которым она вместе снималась в фильме «Кто угодно, кроме тебя».

Недавно Сидни стала героиней нового номера журнала Variety Power Of Young Hollywood. В беседе с журналистами издания актриса прокомментировала домыслы общественности, которая по фото со съемок решила, что она не верна своему жениху.

25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером


К слову, пользователи находят странным и тот факт, что девушка Глена отписалась от Суини в социальных сетях.

По словам актрисы, ей очень смешно от того, что о них с Пауэллом говорят в Сети.

«Это романтическая комедия. Вот чего хотят люди! Нам с Гленом всё равно. Нам так весело вместе, и мы очень уважаем друг друга; он такой трудяга, и я трудяга. Мы с нетерпением ждем пресс-тура, и я буквально только что покинула ADR вместе с ним», — сказала Сидни.

25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером


Вообще, актриса предпочитает не говорить о своей личной жизни. Однако известно, что она около трех лет встречается с ресторатором Джонатаном Давино. Влюбленные даже обручились весной 2022 года.

25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером

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Ключевые слова: Сидни Суини, Глен Пауэлл, Джонатан Давино, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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