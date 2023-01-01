25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером

Однако этот факт не помешал тем, кто заподозрил звезду «Эйфории» в отношениях на стороне. Девушке приписывают роман с коллегой по цеху Гленом Пауэллом, с которым она вместе снималась в фильме «Кто угодно, кроме тебя».Недавно Сидни стала героиней нового номера журнала Variety Power Of Young Hollywood. В беседе с журналистами издания актриса прокомментировала домыслы общественности, которая по фото со съемок решила, что она не верна своему жениху.К слову, пользователи находят странным и тот факт, что девушка Глена отписалась от Суини в социальных сетях.По словам актрисы, ей очень смешно от того, что о них с Пауэллом говорят в Сети.«Это романтическая комедия. Вот чего хотят люди! Нам с Гленом всё равно. Нам так весело вместе, и мы очень уважаем друг друга; он такой трудяга, и я трудяга. Мы с нетерпением ждем пресс-тура, и я буквально только что покинула ADR вместе с ним», — сказала Сидни.Вообще, актриса предпочитает не говорить о своей личной жизни. Однако известно, что она около трех лет встречается с ресторатором Джонатаном Давино. Влюбленные даже обручились весной 2022 года.