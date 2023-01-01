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Поклонники Юлии Высоцкой недовольны ее худыми ногами

Сегодня, 14:19
50-летняя телеведущая Юлия Высоцкая продолжает отдыхать за границей.

Поклонники Юлии Высоцкой недовольны ее худыми ногами
Супруга 86-летнего режиссера Андрея Кончаловского каждое лето проводит в шикарном особняке в Тоскане. И пока муж занят поиском вдохновения, актриса просто наслаждается приятным времяпрепровождением.

Несколько дней назад Высоцкая опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала поклонникам свои стройные ножки. Юлия нарядилась в белоснежное платье, а из аксессуаров выбрала соломенную шляпку и солнцезащитные очки. В руках у телеведущей был фужер с напитком, вероятно, это было вино.

Поклонники Юлии Высоцкой недовольны ее худыми ногами


«Дайте кофе и немного музыки. Первая суббота осени», - подписала она снимок.

Большая часть поклонников отметили стройность Высоцкой и написали ей множество комплиментов. Однако некоторые предложили Юлии больше есть, так как ее ноги, по их мнению, слишком худые: «Ноги кошмар», «Да уж. Немного поправиться не помешало бы», «Нет, Юля, лучше пирожков и компота», «Поправиться чуть-чуть не мешает, уже перебор с худобой».

Поклонники Юлии Высоцкой недовольны ее худыми ногами

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Поклонники Юлии Высоцкой недовольны ее худыми ногами 50-летняя телеведущая Юлия Высоцкая продолжает отдыхать за границей.
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