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Сергей Лазарев устроил для Леры Кудрявцевой романтическое свидание в ресторане

Сегодня, 13:44
Уже мало кто помнит, что в далеком 2008 году певец находился в отношениях с телеведущей.

Сергей Лазарев устроил для Леры Кудрявцевой романтическое свидание в ресторане


Правда, их роман продлился недолго - 4 года. После расставания звездам удалось сохранить теплое общение.

Вчера на странице в социальных сетях Лазарева появился новый снимок с бывшей возлюбленной. В кадре Сергей и Лера позировали в ресторане. В подписи к снимку певец иронично заявил, что пригласил Кудрявцеву на свидание.

Сергей Лазарев устроил для Леры Кудрявцевой романтическое свидание в ресторане


«Написал бывшей! И пригласил на свидание. И это на трезвую голову. Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер», — подписал он пост.

Телеведущая поблагодарила певца за внимание и в своем ответе также призналась ему в любви: «Сереня, спасибо за цветы, волшебный вечер!!! Люблю».

Сергей Лазарев устроил для Леры Кудрявцевой романтическое свидание в ресторане


Эта ситуация умилила подписчиков Лазарева. Многие написали о том, как же здорово, что бывшим возлюбленным удалось сохранить нормальные отношения. Некоторые поклонники ждут воссоединения звезд, как это было у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Впрочем, в комментариях писали и про Алекса Малиновского, но Сергей предпочитает этот вопрос не обсуждать.

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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