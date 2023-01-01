Сергей Лазарев устроил для Леры Кудрявцевой романтическое свидание в ресторане

Правда, их роман продлился недолго - 4 года. После расставания звездам удалось сохранить теплое общение.Вчера на странице в социальных сетях Лазарева появился новый снимок с бывшей возлюбленной. В кадре Сергей и Лера позировали в ресторане. В подписи к снимку певец иронично заявил, что пригласил Кудрявцеву на свидание.«Написал бывшей! И пригласил на свидание. И это на трезвую голову. Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер», — подписал он пост.Телеведущая поблагодарила певца за внимание и в своем ответе также призналась ему в любви: «Сереня, спасибо за цветы, волшебный вечер!!! Люблю».Эта ситуация умилила подписчиков Лазарева. Многие написали о том, как же здорово, что бывшим возлюбленным удалось сохранить нормальные отношения. Некоторые поклонники ждут воссоединения звезд, как это было у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Впрочем, в комментариях писали и про Алекса Малиновского, но Сергей предпочитает этот вопрос не обсуждать.