Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами

09.02.24 / 23:39
33-летняя британская красотка Искра Лоуренс является одной из самых популярных моделей, которые рекламируют одежду больших размеров.

Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами
Искру публика любит как за красоту, так и за умение преподнести себя и своё тело, показав его лучшие стороны. Помимо этого блондинка "подпитывает" свою аудиторию в соцсети, периодически балуя их кадрами аппетитной фигуры.

На днях Искра собиралась на мероприятие, куда пошла в розовом атласном платье.

Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами


Яркими акцентами служили довольно смелое декольте и два разреза внизу наряда, открывающие взор на ноги звезды подиумов.

Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами


В Сети девушка получила массу хвалебных комплиментов и просьб не останавливаться и демонстрировать миру свою красоту.

Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами

← Дуа Липа поделилась эффектной фотосес... Кэти Холмс сделала затейливую косичку... →

Ключевые слова: Искра Лоуренс

Количество просмотров: 2 652
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Виктория Лопырёва в супер коротком платье показала красоту фигуры
Супруга Игоря Крутого собрала массу комплиментов, показав себя в шикарном платье
Кендалл Дженнер надела смелое короткое платье, показав стройные ноги
Наоми Кэмпбел в очередной раз собрала массу комплиментов своим внешним видом
Певица МакSим превратилась в копию Марины Федункив В последние годы у Марины Максимовой было много проблем.
Плохая осанка и ее последствия: кого из голливудских звезд это не остановило С детства нас заставляют ходить прямо и следить за осанкой.
Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel 45-летняя актриса Кэти Холмс после развода с Томом Крузом живёт ещё более тихо и мирно, чем во время брака со звездой голливудского кино.
Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами 33-летняя британская красотка Искра Лоуренс является одной из самых популярных моделей, которые рекламируют одежду больших размеров.
Дуа Липа поделилась эффектной фотосессией в платье, подчёркивающем фигуру 28-летняя красотка Дуа Липа не часто балует фолловеров масштабными фотосессиями.
"Могу позволить?": Ксения Бородина предстала в притягательном платье со шнуровкой Известная ведущая Ксения Бородина знатная модница. Она обожает красоваться перед зеркалом и не упускает момента принять эффектную позу.
Александр Панкратов-Черный госпитализирован в больницу, это не инфаркт, а перелом Здоровье 74-летнего актёра Александра Панкратова-Черного дало сбой.
Беременная Зоя Бербер зарегистрировала брак с актером Максимом Белбородовым Несмотря на солидный срок беременности, да и на то, что предложение было сделано несколько месяцев назад, Зоя Бербер только сейчас вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Белбородова.
В честь дня рождения сына, Светлана Бондарчук впервые показала лицо Пети Светлана Бондарчук и её супруг Сергей Харченко за год ни разу не показали лицо их общего сына.
Певица Кети Топурия рассекретила третью беременность 37-летняя участница группы A’Studio Кети Топурия в третий раз станет мамой.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.