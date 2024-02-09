Искра Лоуренс подчеркнула пышные бёдра платьем с двумя разрезами

Искру публика любит как за красоту, так и за умение преподнести себя и своё тело, показав его лучшие стороны. Помимо этого блондинка "подпитывает" свою аудиторию в соцсети, периодически балуя их кадрами аппетитной фигуры.
На днях Искра собиралась на мероприятие, куда пошла в розовом атласном платье.
Яркими акцентами служили довольно смелое декольте и два разреза внизу наряда, открывающие взор на ноги звезды подиумов.
В Сети девушка получила массу хвалебных комплиментов и просьб не останавливаться и демонстрировать миру свою красоту.
Ключевые слова: Искра Лоуренс
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Автор: Mysha
Автор фото: социальная сеть
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