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Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel

09.02.24 / 23:54
45-летняя актриса Кэти Холмс после развода с Томом Крузом живёт ещё более тихо и мирно, чем во время брака со звездой голливудского кино.

Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel
Но несмотря на отсутствие в её жизни скандалов или же просто ярких ролей, Кэти всегда желанная гостья на различных мероприятиях. На днях Кэти посетила торжественный бренда Chanel, который прошёл в Нью-Йорке.

Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel


В этот день Холмс позировала фотографам, игриво улыбаясь в камеры. Настроение у актрисы явно было приподнятое.

Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel


Задора добавляла и причёска в виде косички и интересный наряд-"двойка" из чёрного велюра, пиджак которого показывал животик Кэти.

Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel

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Ключевые слова: Кэти Холмс

Количество просмотров: 2 678
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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