Кэти Холмс сделала затейливую косичку на мероприятие Chanel

Но несмотря на отсутствие в её жизни скандалов или же просто ярких ролей, Кэти всегда желанная гостья на различных мероприятиях. На днях Кэти посетила торжественный бренда Chanel, который прошёл в Нью-Йорке.
В этот день Холмс позировала фотографам, игриво улыбаясь в камеры. Настроение у актрисы явно было приподнятое.
Задора добавляла и причёска в виде косички и интересный наряд-"двойка" из чёрного велюра, пиджак которого показывал животик Кэти.
Ключевые слова: Кэти Холмс
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Автор: Mysha
Автор фото: социальная сеть
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