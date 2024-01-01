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Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C

Вчера, 17:20
Случилось это как раз перед показом Victoria’s Secret.

Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C
Как известно, «ангелы» не выходили на подиум несколько лет. Летом 2021 года компания Victoria’s Secret приняла странное решение отказаться от использования «ангелов» в пользу женщин с физическими проблемами, нетрадиционной сексуальной ориентацией и нестандартными для классических моделей, формами. Но уже скоро поняли свою ошибку и сейчас «старая гвардия», включая южноамериканскую топ-модель Кэндис Свейнпол вновь выйдет на подиум.

Первый раз Кэндис появилась на Victoria’s Secret Fashion Show в 2007 году в возрасте 19 лет, а спустя три года стала полноправным ангелом. Сейчас ей 35, и она мать двоих детей.

Выйти на подиум в рамках Victoria’s Secret Fashion Show ей предстоит в самое ближайшее время, а пока она продемонстрировала свои прекрасные формы для октябрьской кампании Tropic of C.

Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C


Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C


Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C


Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C


Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C


Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C

← После выхода в красном «платье принце...

Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 1 170
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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