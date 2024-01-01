Кэндис Свейнпол снялась топлесс для октябрьской кампании Tropic of C

Как известно, «ангелы» не выходили на подиум несколько лет. Летом 2021 года компания Victoria’s Secret приняла странное решение отказаться от использования «ангелов» в пользу женщин с физическими проблемами, нетрадиционной сексуальной ориентацией и нестандартными для классических моделей, формами. Но уже скоро поняли свою ошибку и сейчас «старая гвардия», включая южноамериканскую топ-модель Кэндис Свейнпол вновь выйдет на подиум.Первый раз Кэндис появилась на Victoria’s Secret Fashion Show в 2007 году в возрасте 19 лет, а спустя три года стала полноправным ангелом. Сейчас ей 35, и она мать двоих детей.Выйти на подиум в рамках Victoria’s Secret Fashion Show ей предстоит в самое ближайшее время, а пока она продемонстрировала свои прекрасные формы для октябрьской кампании Tropic of C.