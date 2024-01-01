Ирина Шейк стала «Черным ангелом» на показе Victoria’s Secret. Кто еще вышел на подиум

Несколько лет назад, бренд Victoria’s Secret поддался веяниям времени и пытаясь «отработать по повестке», быстренько растерял былую популярность. Конечно, шоу периодически пытались вернуть, но весь этот «ребрендинг», привыкшему к классическим «ангелам» зрителю, как-то не зашел.И вот, накануне состоялась очередная попытка громко вернуться. Конечно, пышечки Эшли Грэм, Джилл Кортлев и Палома Эльсессер продемонстрировали наряды plus size, да первая в истории бренда ангел-трансгендер Валентина Сампайо тоже была в касте показа, но, главное, что на подиум вернулись заслуженные ветераны: Кейт Мосс, Ева Герцигова и Карла Бруни-Саркози. А закрывала показ Тайра Бэнкс, которая принимала участие в самом первом Victoria’s Secret Fashion Show. Она, кстати, уже перешла в категорию plus size.Нашлось место на показе и россиянкам. Можно сказать, что Ирина Шейк предстала в образе «Черного ангела».А вот 21-летней уроженке Вязьмы Виктории Евсеевой достались очень нежные крылышки бабочки.Шоу открыла Джиджи Хадид, а вслед за ней по подиуму проследовали сестра Белла, Кэндис Свейнпол, Джиджи Хадид, Даутцен Крез, Лила Мосс, Тейлор Хилл, Адриана Лима, Ева Герцигова, Барбара Палвин, Виттория Черетти, Алессандра Амбросио.Надо сказать, что, судя по отзывам, народу не особо зашло и это действо. Кому-то не хватило на подиуме бриллиантов, а кому-то Роузи Уайтли, Миранды Керр, Жизель Бюндхен, Хайди Клум, и Эльзы Хоск.