Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle

На страницах журнала её можно увидеть, как в нижнем белье, так и просто в очень сексуальных образах: от черных корсетов до кокетливых комплектов нижнего белья.По её собственному заверению, она никогда не была более уверенной в себе, чем в сейчас, причиной тому являются её дети.Дело в том, что за последние несколько лет она дважды была беременна и в общей сложности набрала лишних 30 кг. Изменение фигуры требовало и изменения стиля, а это сильно выбивало её из колеи, доведя до депрессии.Но теперь всё это позади. Сейчас ей 27 и новой беременности не планируется. Во всяком случае, пока. Так что, Кайли продолжает развиваться, как модель и как бизнесвумен, не забывая и о воспитании детей, который так попортили её фигуру.