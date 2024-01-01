Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle

По её собственному заверению, она никогда не была более уверенной в себе, чем в сейчас, причиной тому являются её дети.
Дело в том, что за последние несколько лет она дважды была беременна и в общей сложности набрала лишних 30 кг. Изменение фигуры требовало и изменения стиля, а это сильно выбивало её из колеи, доведя до депрессии.
Но теперь всё это позади. Сейчас ей 27 и новой беременности не планируется. Во всяком случае, пока. Так что, Кайли продолжает развиваться, как модель и как бизнесвумен, не забывая и о воспитании детей, который так попортили её фигуру.