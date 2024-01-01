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Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle

Вчера, 11:03
Она появилась на обложке ноябрьского номера.

Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle
На страницах журнала её можно увидеть, как в нижнем белье, так и просто в очень сексуальных образах: от черных корсетов до кокетливых комплектов нижнего белья.

Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


По её собственному заверению, она никогда не была более уверенной в себе, чем в сейчас, причиной тому являются её дети.

Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


Дело в том, что за последние несколько лет она дважды была беременна и в общей сложности набрала лишних 30 кг. Изменение фигуры требовало и изменения стиля, а это сильно выбивало её из колеи, доведя до депрессии.

Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


Но теперь всё это позади. Сейчас ей 27 и новой беременности не планируется. Во всяком случае, пока. Так что, Кайли продолжает развиваться, как модель и как бизнесвумен, не забывая и о воспитании детей, который так попортили её фигуру.

Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle


Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle



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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 1 365
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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