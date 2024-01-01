Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин

Как известно, ни в одной стране мира, ни одна из пар в шоу типа «холостяк» так и не довела дело до свадьбы, а некоторые из «холостяков» даже сделали каминг-аут. Какая уж тут свадьба.Тем не менее, по статистике, все эти теле-отношения длятся примерно год. Именно на такой срок рассчитан контракт у участников, и они должны честно его исполнять, появляясь вместе на мероприятиях канала и подсвечивая свои отношения в социальных сетях.Но вот в случае с Клавой Кокой, вдруг показалось, что у них с Повериным все серьезно. Клава познакомила жениха с родителями, и они даже вместе ездили отдыхать к теплому морю.А сейчас певица написала на своей страничке в социальной сети, что они уже полтора месяца не живут вместе. Расстались они по доброму, но от этого Клаве не легче. Очень переживает.Но теперь самое время вспомнить, что первая серия шоу «Сердце Клавы» вышло в последние числа августа 2023 года. Расстались они, судя по признаниям Коки тоже примерно в начале сентября. Вот и получается, что эти отношения продлились ровно год. Всё, как всегда.