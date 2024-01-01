Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин

Сегодня, 15:33
Александр Поверин стал победителем в телешоу, где главным призом стало «Сердце Клавы».

Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин
Как известно, ни в одной стране мира, ни одна из пар в шоу типа «холостяк» так и не довела дело до свадьбы, а некоторые из «холостяков» даже сделали каминг-аут. Какая уж тут свадьба.

Тем не менее, по статистике, все эти теле-отношения длятся примерно год. Именно на такой срок рассчитан контракт у участников, и они должны честно его исполнять, появляясь вместе на мероприятиях канала и подсвечивая свои отношения в социальных сетях.

Но вот в случае с Клавой Кокой, вдруг показалось, что у них с Повериным все серьезно. Клава познакомила жениха с родителями, и они даже вместе ездили отдыхать к теплому морю.

А сейчас певица написала на своей страничке в социальной сети, что они уже полтора месяца не живут вместе. Расстались они по доброму, но от этого Клаве не легче. Очень переживает.

Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин


Но теперь самое время вспомнить, что первая серия шоу «Сердце Клавы» вышло в последние числа августа 2023 года. Расстались они, судя по признаниям Коки тоже примерно в начале сентября. Вот и получается, что эти отношения продлились ровно год. Всё, как всегда.

Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин

← Глюкоза уверяет, что не принимала нарк...

Ключевые слова: Клава Кока, Александр Поверин

Количество просмотров: 377
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Стало известно с кем Клава Кока отправилась на Мальдивы
Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»
Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»
Егор Крид подтвердил роман Клавы Кока и Димы Масленникова
Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин Александр Поверин стал победителем в телешоу, где главным призом стало «Сердце Клавы».
Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения Накануне Наташа Чистякова-Ионова попала в неприятную ситуацию.
Кто стал новым избранником Анджелины Джоли С тех пор, как распался последний брак Джоли прошло 8 лет.
Почему Татьяна Плаксина опять поругалась с Любовью Успенской Отношения матери и дочери никак нельзя назвать хорошими.
Разочаровавшись в мужчинах, Бритни Спирс вновь вышла замуж. Почему она сделала это именно в этот день Бритни Спирс совершила очередной странный поступок.
На московском модном показе было представлено платье из колготок На днях в Москве состоялся показ коллекции бренда Ushatava.
Зендея выбрала смелый образ на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла Девушка появилась в Кливленде в платье Bob Mackie.
Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии Это мероприятие часто называют симбиозом Оскара и Met Gala.
Коуч и эзотерик Виктория Ручка: «Внутренняя трансформация начинается с осознания личной ответственности» Виктория Ручка — коуч, ментор, эзотерик, духовный наставник.
Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном На страничке Нади Сысоевой появилась неоднозначная фотосессия.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.