Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов

Врач терапевт, хирург-имплантолог, ортопед и главврач клиники Local Dent Магомедова Гульнара Исмаиловна пообщалась с журналистами и ответила на множество вопросов, связанных с уходом за зубами, и немного рассказала о себе.Конечно, врач должен выполнять не только свою врачебную работу профессионально, но и найти индивидуальный подход к каждому из пациентов. Ведь люди приходят с проблемой и хотят видеть во враче и человека, которому они могли бы доверять, так как они, в большинстве своем, бояться приема у стоматолога. Поэтому перед началом какой либо манипуляции мы общаемся и стараемся расположить к себе пациента.Я с детства хотела стать врачом, и уже целенаправленно шла к этому выбору. Стоматология очень разнообразная специальность, мне нравится, что можно развивать себя в нескольких направлениях и это интересно. Работа должна нравиться в первую очередь, Да, и самое главное это довольные пациенты и в нашей работе и мы, врачи, и пациенты видим по окончанию итог, который доставляет радость, когда человек уходит с улыбкой, о которой он мечтал.Нельзя как-то определить какую-то определенную процедуру, так как любая манипуляция, даже обычная консультация, требует полной сосредоточенности. Когда человек видит, что врача волнует проблема, с которой он пришел и мы заинтересованы в решении его проблемы, любому пациенту это будет приятно.В России, к сожалению, очень плохо развита профилактика стоматологических заболеваний, чаще всего люди обращаются очень поздно, только в момент острой боли или острой необходимости, так как считают, что очень дорого или из-за страха перед «белым халатом».В лучшем случае раз в полгодаВопрос поставлен неправильно, так как, для начала нужно определить в принципе наличии Зубов мудрости, или визуально, или с помощью дополнительных методов диагностики, таких как рентген. Обязательно или нет зависит от размера челюсти, показаний ортодонта и состояния самих зубов мудрости.Нет, не всегда плохой вариант, так как этот вариант лучше, чем совсем не посещать стоматолога. Да и клиник достаточно, чтобы подобрать себе подходящую по ценовой политике. В нашей клинике очень лояльная ценовая политика, обращайтесь к нам в таком случае, а также если не запускать и все-таки в свое время посещать стоматолога проблем будет намного меньше и затрат естественно тоже.Конечно возможно, и в Голливуде к этому приходят благодаря стоматологамСтоматология очень быстро развивается, трендов очень много. Больше всего сейчас гонятся как раз за белоснежной и идеальной улыбкой. Виниры, конечно, сейчас в самом разгаре.Как я уже и говорила, профилактика залог здоровья зубов. Правильная чистка, использование дополнительных методов гигиены, таких как ирригатор, должный домашний уход. В случае если вредные привычки нельзя искоренить, хотя было бы неплохо, то, как мы и говорили ранее, мы не забывать про поход к стоматологу раз в полгода минимум.