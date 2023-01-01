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Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов

Сегодня, 10:47
Профилактика - залог здоровья зубов.

Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов
Врач терапевт, хирург-имплантолог, ортопед и главврач клиники Local Dent Магомедова Гульнара Исмаиловна пообщалась с журналистами и ответила на множество вопросов, связанных с уходом за зубами, и немного рассказала о себе.

Многие с детства боятся стоматологов, и даже взрослые люди нервно ерзают в кресле во время приема. Сложно ли вам работать в таких условиях, часто ли приходится выполнять еще и функцию «психолога» - успокаивать клиентов?

Конечно, врач должен выполнять не только свою врачебную работу профессионально, но и найти индивидуальный подход к каждому из пациентов. Ведь люди приходят с проблемой и хотят видеть во враче и человека, которому они могли бы доверять, так как они, в большинстве своем, бояться приема у стоматолога. Поэтому перед началом какой либо манипуляции мы общаемся и стараемся расположить к себе пациента.

Почему вы решили стать именно стоматологом, что подтолкнуло вас к этому выбору? В какой момент вы поняли, что это ваш профиль?

Я с детства хотела стать врачом, и уже целенаправленно шла к этому выбору. Стоматология очень разнообразная специальность, мне нравится, что можно развивать себя в нескольких направлениях и это интересно. Работа должна нравиться в первую очередь, Да, и самое главное это довольные пациенты и в нашей работе и мы, врачи, и пациенты видим по окончанию итог, который доставляет радость, когда человек уходит с улыбкой, о которой он мечтал.

Что самое сложное в вашей работе? Какие процедуры/операции требуют от вас максимальной сосредоточенности?

Нельзя как-то определить какую-то определенную процедуру, так как любая манипуляция, даже обычная консультация, требует полной сосредоточенности. Когда человек видит, что врача волнует проблема, с которой он пришел и мы заинтересованы в решении его проблемы, любому пациенту это будет приятно.

Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов


Почему люди так часто затягивают с походом к стоматологу? Часто ли к вам обращаются в ситуациях, когда клиент сам «дотянул» до критического состояния?

В России, к сожалению, очень плохо развита профилактика стоматологических заболеваний, чаще всего люди обращаются очень поздно, только в момент острой боли или острой необходимости, так как считают, что очень дорого или из-за страха перед «белым халатом».

Как часто нужно ходить к стоматологу, чтобы делать профилактику?

В лучшем случае раз в полгода

Зубы мудрости: после какого возраста уже точно не появятся, обязательно ли удалять?

Вопрос поставлен неправильно, так как, для начала нужно определить в принципе наличии Зубов мудрости, или визуально, или с помощью дополнительных методов диагностики, таких как рентген. Обязательно или нет зависит от размера челюсти, показаний ортодонта и состояния самих зубов мудрости.

Почему лечить зубы – так дорого? Как быть людям с небольшим достатком? Бесплатные стоматологии – это всегда плохой вариант?

Нет, не всегда плохой вариант, так как этот вариант лучше, чем совсем не посещать стоматолога. Да и клиник достаточно, чтобы подобрать себе подходящую по ценовой политике. В нашей клинике очень лояльная ценовая политика, обращайтесь к нам в таком случае, а также если не запускать и все-таки в свое время посещать стоматолога проблем будет намного меньше и затрат естественно тоже.

Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов


Идеальная белоснежная улыбка – это реально или возможно лишь в Голливуде?

Конечно возможно, и в Голливуде к этому приходят благодаря стоматологам

Какие сейчас главные новейшие «тренды» в стоматологии? Виниры, «невидимые» (лингвальные) брекеты и т.д. – расскажите, какие самые продвинутые технологии применяются конкретно сейчас.

Стоматология очень быстро развивается, трендов очень много. Больше всего сейчас гонятся как раз за белоснежной и идеальной улыбкой. Виниры, конечно, сейчас в самом разгаре.

Как правильно заботиться о своих зубах (каким должно быть питание, обязательно ли отказываться от кофе и сигарет и т.д.)?

Как я уже и говорила, профилактика залог здоровья зубов. Правильная чистка, использование дополнительных методов гигиены, таких как ирригатор, должный домашний уход. В случае если вредные привычки нельзя искоренить, хотя было бы неплохо, то, как мы и говорили ранее, мы не забывать про поход к стоматологу раз в полгода минимум.

Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов

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Ключевые слова: Магомедова Гульнара

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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Как добиться белоснежной улыбки и какие новейшие «тренды» в стоматологии: Магомедова Гульнара дала несколько полезных советов Профилактика - залог здоровья зубов.
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