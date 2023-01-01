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Елена Блиновская попросила у подписчиков деньги на адвокатов и уплату налогов

Сегодня, 08:55
«Королева марафонов» вышла на связь с поклонниками.

Елена Блиновская попросила у подписчиков деньги на адвокатов и уплату налогов
В Telegram-канале «королевы марафонов» Елены Блиновской появилось новое сообщение. Уже второе с тех пор, как суд запретил ей пользоваться социальными сетями. В нем блогерша просит денег у неравнодушных поклонников.

Елена Блиновская попросила у подписчиков деньги на адвокатов и уплату налогов


Блиновская объяснила, что материальная помощь ей необходима, чтобы рассчитаться с адвокатами и заплатить налоги. К сообщению приложены реквизиты счета одного из помощников Елены.

Елена Блиновская попросила у подписчиков деньги на адвокатов и уплату налогов


«Суд забрал у нас все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. И без вас, мои друзья, я не справлюсь. Как бы я не отвергала эту мысль, но мне не к кому больше обратиться, кроме вас. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки», — написала Блиновская в своем Telegram-канале, на который подписано около 120 тысяч человек.

Сразу после этого сообщения оказалось, что счет получателя был заблокирован, поэтому Елена дала новые реквизиты.

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Ключевые слова: Елена Блиновская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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