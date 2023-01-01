«Я разрешила себе стать Мастером»: духовный практик Надя Сок рассказала, как реализовала свою мечту

— Как пришла идея создания Центра Комплексного Развития Человека YOU.GURU?
— После института, получив диплом инженера я начала работать с клиентами в сфере IT услуг. С 24 лет руководила отделом продаж в компании, чувствовала себя в теме интернета и онлайн-технологий, как рыба в воде. Так прошло 13 лет. Последние 3 года я все острее ощущала, что рутина поглощает меня, а внутри воцарилось чувство неудовлетворенности.
Это состояние, когда вроде бы в жизни все складывается успешно. Есть деньги, есть успех, карьера идет в гору, но внутри ощущение того, что идешь не туда, что можешь гораздо больше.
Тогда я оставила работу и ушла в «свободное плавание». Мне хотелось открыть свое дело, гореть им, заниматься с удовольствием и при этом быть обеспеченной. В 2016 году пришла идея основать центр комплексного развития человека с необычным названием YOU.GURU. И организовать все так, чтобы люди с гордостью рассказывали о том, что учились у нас.
Мы с Александром Амаранатхой, который поддержал эту идею, начали помогать людям находить ответы на сложные жизненные вопросы, проводили мероприятия, обучались сами. Но за те 2 года, что мы пытались развить проект, серьезно ушли в минус. Конечно, сегодня проект успешен, и наша мечта осуществилась: в команде Центра 18 человек, ведется работа по нескольким направлениям. Я поняла: нужно разрешить себе осуществление мечты, и тогда она сбудется.
— Какие цели вы ставите в обучении?
— Сегодня к нам приходят люди с разными проблемами: оздоровить тело и душу, наладить отношения, повысить уровень энергии. Кому-то требуется найти свое предназначение, изменить жизнь. Но это невозможно без комплексного подхода — воздействия и на физическое, и на тонкие тела. Практики, которые мы предлагаем, приводят к глубинной трансформации. Они основаны на сакральных восточных учениях, но максимально адаптированы к современным реалиям, поэтому освоить их может каждый. Результат — качественно более высокий уровень жизни, повышение осознанности, оздоровление благодаря пониманию истинной причины болезни, энергетический тонус.
— Расскажите, что представляет собой практика Рейки, Мастером которой вы являетесь? Как сегодня эта методика помогает людям?
— Практика Рейки основана на энергетическом целительстве. Но в Школе Рейки я преподаю по своей авторской методике, которая шире, чем классическое направление. Она включает отдельные элементы космоэнергетики, цигун, психосоматики, медитации и других духовных практик. Это комплексный подход, который не работает без высокой осознанности. Он дает возможность решить множество личных проблем, а также помогать другим людям улучшать качество жизни, обрести здоровье и долголетие.
— Можно ли достичь уровня Мастера в вашей школе?
— Да, у нас предусмотрено 4 ступени обучения. По окончании ученик становится Мастером и может сам помогать другим людям и обучать их. Через наш Центр уже прошли более 10 тысяч учеников. И все они с гордостью говорят, что обучались в YOU.GURU!
https://t.me/Reiki_NadiaSok