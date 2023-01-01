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«Я разрешила себе стать Мастером»: духовный практик Надя Сок рассказала, как реализовала свою мечту

Вчера, 15:33
Надя Сок основала Центр Комплексного Развития YOU.GURU и Школу Рейки.

«Я разрешила себе стать Мастером»: духовный практик Надя Сок рассказала, как реализовала свою мечту
Но это получилось не сразу. Надя Сок прошла долгий путь духовных исканий, чтобы понять свое предназначение. Прежде чем ее Центр стал одним из лучших в своей нише, пришлось пережить много неудач. Но Надя верила в реализацию своей мечты.

— Как пришла идея создания Центра Комплексного Развития Человека YOU.GURU?

— После института, получив диплом инженера я начала работать с клиентами в сфере IT услуг. С 24 лет руководила отделом продаж в компании, чувствовала себя в теме интернета и онлайн-технологий, как рыба в воде. Так прошло 13 лет. Последние 3 года я все острее ощущала, что рутина поглощает меня, а внутри воцарилось чувство неудовлетворенности.

Это состояние, когда вроде бы в жизни все складывается успешно. Есть деньги, есть успех, карьера идет в гору, но внутри ощущение того, что идешь не туда, что можешь гораздо больше.

Тогда я оставила работу и ушла в «свободное плавание». Мне хотелось открыть свое дело, гореть им, заниматься с удовольствием и при этом быть обеспеченной. В 2016 году пришла идея основать центр комплексного развития человека с необычным названием YOU.GURU. И организовать все так, чтобы люди с гордостью рассказывали о том, что учились у нас.

Мы с Александром Амаранатхой, который поддержал эту идею, начали помогать людям находить ответы на сложные жизненные вопросы, проводили мероприятия, обучались сами. Но за те 2 года, что мы пытались развить проект, серьезно ушли в минус. Конечно, сегодня проект успешен, и наша мечта осуществилась: в команде Центра 18 человек, ведется работа по нескольким направлениям. Я поняла: нужно разрешить себе осуществление мечты, и тогда она сбудется.

«Я разрешила себе стать Мастером»: духовный практик Надя Сок рассказала, как реализовала свою мечту


— Какие цели вы ставите в обучении?

— Сегодня к нам приходят люди с разными проблемами: оздоровить тело и душу, наладить отношения, повысить уровень энергии. Кому-то требуется найти свое предназначение, изменить жизнь. Но это невозможно без комплексного подхода — воздействия и на физическое, и на тонкие тела. Практики, которые мы предлагаем, приводят к глубинной трансформации. Они основаны на сакральных восточных учениях, но максимально адаптированы к современным реалиям, поэтому освоить их может каждый. Результат — качественно более высокий уровень жизни, повышение осознанности, оздоровление благодаря пониманию истинной причины болезни, энергетический тонус.

— Расскажите, что представляет собой практика Рейки, Мастером которой вы являетесь? Как сегодня эта методика помогает людям?

— Практика Рейки основана на энергетическом целительстве. Но в Школе Рейки я преподаю по своей авторской методике, которая шире, чем классическое направление. Она включает отдельные элементы космоэнергетики, цигун, психосоматики, медитации и других духовных практик. Это комплексный подход, который не работает без высокой осознанности. Он дает возможность решить множество личных проблем, а также помогать другим людям улучшать качество жизни, обрести здоровье и долголетие.

— Можно ли достичь уровня Мастера в вашей школе?

— Да, у нас предусмотрено 4 ступени обучения. По окончании ученик становится Мастером и может сам помогать другим людям и обучать их. Через наш Центр уже прошли более 10 тысяч учеников. И все они с гордостью говорят, что обучались в YOU.GURU!

https://t.me/Reiki_NadiaSok

«Я разрешила себе стать Мастером»: духовный практик Надя Сок рассказала, как реализовала свою мечту

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Ключевые слова: духовный практик Надя Сок

Количество просмотров: 1 781
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Я разрешила себе стать Мастером»: духовный практик Надя Сок рассказала, как реализовала свою мечту Надя Сок основала Центр Комплексного Развития YOU.GURU и Школу Рейки.
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