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Тимур Ведерников: «Я жду достойный концерт»

Вчера, 18:16
Тимур Ведерников — российский певец и музыкант-мультиинструменталист.

Тимур Ведерников: «Я жду достойный концерт»
А еще он специальный гость I Открытого слета бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои».

За несколько дней до открытия слета, который пройдет в Москве на ВДНХ с 29 февраля по 3 марта в рамках Международной̆ выставки-форума «Россия» и реализуется Фондом Олега Митяева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, он ответил на вопросы о современной авторской песне и ее перспективах

Скоро состоится I Открытый слет бардовского движения. Расскажите, чего ждать зрителям?

Я думаю, это будет очень красивый концерт с интересными исполнителями, что всегда дарит много пользы и эмоций. Надеюсь на общение с исполнителями, и рассчитываю, что это будут и всем известные, и новые лица жанра. Я жду достойный концерт с качественными авторскими песнями.

Какие Ваши песни услышат зрители?

Я приму участие, как исполнитель, и буду петь не свои песни: Сергея Трофимова «Родина» и «Журавлик по небу летит» Джулия Кима из фильма Бумбараш — это одни из моих самых любимых песен.

Какие изменения и перспективы развития жанра авторской песни Вы бы выделили?

Жанр, конечно, меняется. В авторской песне появляются более модные течения и молодые исполнители, например, Василий Уриевский, Павел Пиковский и другие. Появляются и новые музыкальные, более выразительные средства, и поэтические. Такого бума авторской песни, который был в 60-70-80-е, сейчас нет, но в целом интерес сохраняется. И задача таких слетов заключается в возобновлении интереса, показ новых направлений, привлечение молодых авторов-исполнителей – все это поможет заинтересовать молодежь.

Сейчас каждый может сделать стрим и организовать бардовский концерт прямо у себя из дома. Развитие будет, но в случае действительно интересных авторов, тогда и концерты, и творческие встречи — все вполне реально. Появился новый современный язык, больше речитативных историй. Поменялись сами темы. В целом мне кажется, что меняется энергетика — более лиричная авторская песня прошлых лет становится драйвовой. Вся жизнь наша становится более быстрой, и авторская песня изменяется в эту же сторону.

Как Вы считаете, будут ли наши песни подхватываться в других странах и становиться любимыми?

В целом авторскую песню действительно поют в Америке и в Европе, это старые песни Визбора и Окуджавы, Высоцкого и Галича — они все еще звучат. А будут ли петь новые песни, это будет зависеть от нас, от общего интереса к России. И как раз такие мероприятия очень способствуют развитию интереса общественности.

Тимур Ведерников: «Я жду достойный концерт»

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Ключевые слова: Тимур Ведерников

Количество просмотров: 1 248
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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