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Юлия Высоцкая поведала, как она с мужем отдыхает на Мальдивах

Сегодня, 15:51
В жизни 50-летней Юлии Высоцкой и 86-летнего Андрея Кончаловского царит полная идиллия.

Юлия Высоцкая поведала, как она с мужем отдыхает на Мальдивах
Пара часто отдыхает в разных странах. На этот раз супруги отправились на Мальдивы. Оттуда Юлия вышла на связь с подписчиками, рассказав о том, как они проводят время в этом райском уголке мира.

"Затягивает эта жизнь, нянька. Вокруг тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки, а поживешь с ними год-другой, сам мало-помалу становишься чудаком",

- процитировала Высоцкая строки из повести Чехова "Дядя Ваня".

Также Юлия разместила снимок, на котором позирует в ванной в соблазнительном чёрном купальнике с декольте.

Юлия Высоцкая поведала, как она с мужем отдыхает на Мальдивах


"Расписание отличное, ощущение, что всё придумано специально для таких, как мы. Проснулась-улыбнулась, потом заплыв, потом завтрак. Кстати, возможен в любое время суток, что меня очень устраивает, иногда с утра кроме кофе или чая ничего не хочется, а вот ближе к полднику хочется завтрак",

- призналась жена режиссёра.

Юлия Высоцкая поведала, как она с мужем отдыхает на Мальдивах


В комментариях отметили, что блондинка шикарно выглядит и посоветовали следить за мужем. Всё-таки, дело идёт к 90 годам и жаркий климат и длительные перелёты могут быть опасны.

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Ключевые слова: Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

Количество просмотров: 1 196
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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