Юлия Высоцкая поведала, как она с мужем отдыхает на Мальдивах

Пара часто отдыхает в разных странах. На этот раз супруги отправились на Мальдивы. Оттуда Юлия вышла на связь с подписчиками, рассказав о том, как они проводят время в этом райском уголке мира."Затягивает эта жизнь, нянька. Вокруг тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки, а поживешь с ними год-другой, сам мало-помалу становишься чудаком",- процитировала Высоцкая строки из повести Чехова "Дядя Ваня".Также Юлия разместила снимок, на котором позирует в ванной в соблазнительном чёрном купальнике с декольте."Расписание отличное, ощущение, что всё придумано специально для таких, как мы. Проснулась-улыбнулась, потом заплыв, потом завтрак. Кстати, возможен в любое время суток, что меня очень устраивает, иногда с утра кроме кофе или чая ничего не хочется, а вот ближе к полднику хочется завтрак",- призналась жена режиссёра.В комментариях отметили, что блондинка шикарно выглядит и посоветовали следить за мужем. Всё-таки, дело идёт к 90 годам и жаркий климат и длительные перелёты могут быть опасны.