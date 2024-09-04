«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху

Но, именно этот факт сыграл огромную роль в её становлении и сейчас, когда она уже много добилась в жизни, Малина решила поделиться накопленным опытом.Мое детство было непростым: развод родителей в три года стал сильной травмой. Холодная мама, заставили меня рано начать зарабатывать. С 14 лет я уже зарабатывала свои первые деньги, а В 18 лет работала инженером по работе с населением. в 19 лет уже открыла свой бизнес и стала ИП. Я шла к успеху преодолевая много сложностей и в жизни близкие люди, предавали меня на деньги. Так моя жизнь развивалась по одному и тому же сценарию: притягиваю слабых мужчин, которые не имели за спиной ничего, а уходили с моими бизнесами, деньгами и имуществом. Я не понимала, почему в моей жизни столько боли и предательств.Все эти события заставили меня искать ответы. Я поняла, что с детства стремилась заслужить любовь матери своими достижениями, став трудоголиком. Переутомление и потеря здоровья заставили меня выучиться на нутрициолога и вылечить себя от высыпаний. Я начала изучать родовую систему, а затем психологию, став регрессологом, , нейропсихологом и нумерологом.Все эти годы я искала причины своих неудач. Я поняла, что была жертвой своих программ и предавала себя ради других.Этот опыт вдохновил меня на создание собственной методики ТДР, которая помогает людям избавиться от внутренних блоков, достичь гармонии с самим собой и выйти из деструктивных программ за одну встречу со мной. Мой метод основана на моем личном опыте и многолетнем саморазвитии.Я называю себя цифровым нейропсихологом, потому что работаю не только с сознанием, но и с подсознанием и уровнем нашей клеточной памяти, влияющими на нашу жизнь, здоровье, отношения и успех. Нейропсихология – это работа с нейронными связями в мозге, формирующимися до 7,5 лет, когда происходит становление нас как личности. Наш мозг воспроизводит только то, что знает, притягивая ситуации, соответствующие заложенным программам. Цифровая нейропсихология – это инструмент, который помогает выйти из этих программ, работая на трех уровнях: тело, души и разума. Мы ищем причину проблемы, исцеляем ее и закладываем в мозг новый опыт. Цифровой аспект отражает влияние даты рождения, с которой мы приходим в этот мир. Моя методика ТДР помогает убрать причину проблемы и найти верный путь к успеху. Она уникальна тем, что работает на всех трех уровнях, убирая причину проблемы и формирует верный вектор к успеху. В отличие от классической психологии, которая работает только на уровне сознания, мой подход включает в себя подсознание, клеточную память и использует дату рождения как ключ к пониманию наших программ и пути к успеху. Это комплексный подход, который помогает человеку проработать себя полностью и достичь внутренней гармонии.Ко мне приходят люди с разными проблемами: сложные отношения, невозможность пробить финансовый потолок, страх осуждения, отсутствие веры в себя, депрессия. Но все они объединены желанием измениться и достичь успеха.Мы работаем с внутренним состоянием человека, с его подсознанием, с нейронными связями и датой рождения, чтобы помочь им выйти из программ, которые мешают им двигаться вперед.В моем трансформационном клубе MW. CLUB мы работаем над преобразованием личности на трех уровнях: тела, души и разума. Мы помогаем людям улучшить отношения с самим собой, обрести самоценность и любовь к себе, достичь финансовой независимости и придти к своему предназначению 4.⁠ ⁠В чем суть вашей методики нейропрограммирования? Как она работает?Суть нейропрограммирования в том, чтобы стереть из памяти старые программы в мозге, изменить нейронные связи в мозге и перезаписать сценарий жизни. Мы работаем не только с сознанием и подсознанием, но и с клеточной памятью, где хранится весь наш опыт, даже прошлых поколений.Например, если родители не хотели ребенка или хотели мальчика, а родилась девочка, то в базу психики закладывается чувство ненужности и незначимости. Это может привести к тому, что человек будет пытаться заслужить любовь и искать признание всю жизнь.Нейропрограммирование стирает старый опыт и загружает новый, создавая новые нейронные связи. Это как перепрошивка мозга, которая помогает изменить установки и убеждения, решить проблемы и выйти на новый уровень.В результате нейропрограммирования человек избавляется от внутренних блоков, меняется его состояние, и он начинает получать то, что хочет.Нумерология - это не просто часть моей работы, это третий, очень важный ключ к успеху. Если нейропрограммирование - это работа с мозгом и подсознанием, то нумерология - это "путеводитель" по нашим программам, которые заложены в нас еще до момента рождения. Она показывает наши сильные стороны, наши блоки, наши задачи и открывает путь к успеху. Нумерология может показать, что у человека есть потенциал к богатству, которое связано со сценой, но он боится выходить на сцену, боится успеха и тем самым закрывает свой денежный каналНейропрограммирование помогает убрать этот страх, а нумерология показывает, как использовать свои сильные стороны, чтобы достичь успеха без болезненных переживаний.Моя методика уникальна тем, что она объединяет нейропрограммирование и нумерологию, чтобы помочь людям убрать внутренние блоки, определить свой путь к успеху и придти к этому без болиНет, моя методика — это не волшебная таблетка. Она не даёт мгновенных результатов и не гарантирует легкой жизни.Волшебная таблетка — это ты сам. Это твоя работа над собой, над своим состоянием, убеждениями, установками и прошлым опытом.Моя методика — это инструмент, который помогает тебе выйти из программ, которые мешают тебе достичь успеха. Она помогает тебе стать более сознательным, уверенным в себе и счастливым.Это как учиться ездить на велосипеде. Сначала ты падаешь, но потом ты учишься держать равновесие и едешь вперед. Моя методика помогает тебе научиться держать равновесие в жизни, чтобы твои взлеты и падения шли в рост, а не в нижнюю точку.Ты сам – это волшебная таблетка для твоих результатов, больших финансов и успеховМои планы на будущее масштабны: я стремлюсь выйти на мировой уровень. Я планирую создать трансформационное приложение, которое позволит людям изучать себя, прорабатывать свои программы и выходить из них. В приложении будут доступны мои продукты, в том числе нейромедитации, которые выйдут в скором времени.Запуск нейромедитаций станет частью трансформационной платформы и приложения, которое также поможет масштабировать международный трансформационный клуб MW-Club. В будущем я планирую создать центры по формуле ТДР, где люди смогут получать комплексные услуги в офлайн-формате. В этих центрах люди смогут пройти диагностику, получить рекомендации по БАДам, проработать подсознание и получить нумерологический анализ. Таким образом, они получат комплексную помощь специалистов, подобранных индивидуально, и смогут трансформироваться, достигая новых высот.