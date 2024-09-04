Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху

04.09.24 / 16:55
У Малины Стелар было непростое детство.

«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху
Но, именно этот факт сыграл огромную роль в её становлении и сейчас, когда она уже много добилась в жизни, Малина решила поделиться накопленным опытом.

Малина, расскажите немного о себе: как вы пришли к нейропрограммированию и нумерологии? Что вас вдохновило на создание собственной методики?

Мое детство было непростым: развод родителей в три года стал сильной травмой. Холодная мама, заставили меня рано начать зарабатывать. С 14 лет я уже зарабатывала свои первые деньги, а В 18 лет работала инженером по работе с населением. в 19 лет уже открыла свой бизнес и стала ИП. Я шла к успеху преодолевая много сложностей и в жизни близкие люди, предавали меня на деньги. Так моя жизнь развивалась по одному и тому же сценарию: притягиваю слабых мужчин, которые не имели за спиной ничего, а уходили с моими бизнесами, деньгами и имуществом. Я не понимала, почему в моей жизни столько боли и предательств.

Все эти события заставили меня искать ответы. Я поняла, что с детства стремилась заслужить любовь матери своими достижениями, став трудоголиком. Переутомление и потеря здоровья заставили меня выучиться на нутрициолога и вылечить себя от высыпаний. Я начала изучать родовую систему, а затем психологию, став регрессологом, , нейропсихологом и нумерологом.
Все эти годы я искала причины своих неудач. Я поняла, что была жертвой своих программ и предавала себя ради других.
Этот опыт вдохновил меня на создание собственной методики ТДР, которая помогает людям избавиться от внутренних блоков, достичь гармонии с самим собой и выйти из деструктивных программ за одну встречу со мной. Мой метод основана на моем личном опыте и многолетнем саморазвитии.

«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху


Вы называете себя «цифровым нейропсихологом». В чем уникальность этого направления? Чем оно отличается от классической психологии?

Я называю себя цифровым нейропсихологом, потому что работаю не только с сознанием, но и с подсознанием и уровнем нашей клеточной памяти, влияющими на нашу жизнь, здоровье, отношения и успех. Нейропсихология – это работа с нейронными связями в мозге, формирующимися до 7,5 лет, когда происходит становление нас как личности. Наш мозг воспроизводит только то, что знает, притягивая ситуации, соответствующие заложенным программам. Цифровая нейропсихология – это инструмент, который помогает выйти из этих программ, работая на трех уровнях: тело, души и разума. Мы ищем причину проблемы, исцеляем ее и закладываем в мозг новый опыт. Цифровой аспект отражает влияние даты рождения, с которой мы приходим в этот мир. Моя методика ТДР помогает убрать причину проблемы и найти верный путь к успеху. Она уникальна тем, что работает на всех трех уровнях, убирая причину проблемы и формирует верный вектор к успеху. В отличие от классической психологии, которая работает только на уровне сознания, мой подход включает в себя подсознание, клеточную память и использует дату рождения как ключ к пониманию наших программ и пути к успеху. Это комплексный подход, который помогает человеку проработать себя полностью и достичь внутренней гармонии.

С какими сложностями чаще всего сталкиваются люди, которые приходят к вам?

Ко мне приходят люди с разными проблемами: сложные отношения, невозможность пробить финансовый потолок, страх осуждения, отсутствие веры в себя, депрессия. Но все они объединены желанием измениться и достичь успеха.
Мы работаем с внутренним состоянием человека, с его подсознанием, с нейронными связями и датой рождения, чтобы помочь им выйти из программ, которые мешают им двигаться вперед.
В моем трансформационном клубе MW. CLUB мы работаем над преобразованием личности на трех уровнях: тела, души и разума. Мы помогаем людям улучшить отношения с самим собой, обрести самоценность и любовь к себе, достичь финансовой независимости и придти к своему предназначению 4.⁠ ⁠В чем суть вашей методики нейропрограммирования? Как она работает?

Суть нейропрограммирования в том, чтобы стереть из памяти старые программы в мозге, изменить нейронные связи в мозге и перезаписать сценарий жизни. Мы работаем не только с сознанием и подсознанием, но и с клеточной памятью, где хранится весь наш опыт, даже прошлых поколений.
Например, если родители не хотели ребенка или хотели мальчика, а родилась девочка, то в базу психики закладывается чувство ненужности и незначимости. Это может привести к тому, что человек будет пытаться заслужить любовь и искать признание всю жизнь.
Нейропрограммирование стирает старый опыт и загружает новый, создавая новые нейронные связи. Это как перепрошивка мозга, которая помогает изменить установки и убеждения, решить проблемы и выйти на новый уровень.В результате нейропрограммирования человек избавляется от внутренних блоков, меняется его состояние, и он начинает получать то, что хочет.

«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху


Какую роль в ней играет нумерология?

Нумерология - это не просто часть моей работы, это третий, очень важный ключ к успеху. Если нейропрограммирование - это работа с мозгом и подсознанием, то нумерология - это "путеводитель" по нашим программам, которые заложены в нас еще до момента рождения. Она показывает наши сильные стороны, наши блоки, наши задачи и открывает путь к успеху. Нумерология может показать, что у человека есть потенциал к богатству, которое связано со сценой, но он боится выходить на сцену, боится успеха и тем самым закрывает свой денежный канал

Нейропрограммирование помогает убрать этот страх, а нумерология показывает, как использовать свои сильные стороны, чтобы достичь успеха без болезненных переживаний.Моя методика уникальна тем, что она объединяет нейропрограммирование и нумерологию, чтобы помочь людям убрать внутренние блоки, определить свой путь к успеху и придти к этому без боли

Можно ли сказать, что ваша методика – это своего рода волшебная таблетка для привлечения денег? Или это кропотливый труд и работа над собой?

Нет, моя методика — это не волшебная таблетка. Она не даёт мгновенных результатов и не гарантирует легкой жизни.
Волшебная таблетка — это ты сам. Это твоя работа над собой, над своим состоянием, убеждениями, установками и прошлым опытом.
Моя методика — это инструмент, который помогает тебе выйти из программ, которые мешают тебе достичь успеха. Она помогает тебе стать более сознательным, уверенным в себе и счастливым.
Это как учиться ездить на велосипеде. Сначала ты падаешь, но потом ты учишься держать равновесие и едешь вперед. Моя методика помогает тебе научиться держать равновесие в жизни, чтобы твои взлеты и падения шли в рост, а не в нижнюю точку.
Ты сам – это волшебная таблетка для твоих результатов, больших финансов и успехов

⁠Ваши планы на будущее? Собираетесь ли вы расширять свою деятельность, создавать новые проекты?

Мои планы на будущее масштабны: я стремлюсь выйти на мировой уровень. Я планирую создать трансформационное приложение, которое позволит людям изучать себя, прорабатывать свои программы и выходить из них. В приложении будут доступны мои продукты, в том числе нейромедитации, которые выйдут в скором времени.
Запуск нейромедитаций станет частью трансформационной платформы и приложения, которое также поможет масштабировать международный трансформационный клуб MW-Club. В будущем я планирую создать центры по формуле ТДР, где люди смогут получать комплексные услуги в офлайн-формате. В этих центрах люди смогут пройти диагностику, получить рекомендации по БАДам, проработать подсознание и получить нумерологический анализ. Таким образом, они получат комплексную помощь специалистов, подобранных индивидуально, и смогут трансформироваться, достигая новых высот.

«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху

← «Новая Волна» собрала звезд и конкурс... В Москве состоится Twins Fest 2024 при участи... →

Ключевые слова: Малина Стелар

Количество просмотров: 3 575
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Как Татьяна Лазарева зарабатывает деньги в Испании
«Меня мотивируют реализованные люди, которые живут в кайфе и в балансе»: певица Малинка рассказала о жизни, музыке и вере в себя
Тревел-блогер Яна Левенцева рассказала о своем пути к успеху
Мила Кунис и Эштон Катчер намерены заставить детей самим зарабатывать себе на жизнь
Лунтик стал героем коллаборации бренда «Верфь» и студии анимационного кино «Мельница» Вот уже много лет Бренд «Верфь» предлагает качественные кожаные изделия.
Надя Сысоева впервые решилась на кардинальное преображение из-за Саши Стоуна Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева уже в который раз посещает разные шоу и передачи, где со слезами на глазах рассказывает о том, как же ей хорошо было с блогером Сашей Стоуном.
Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков Сегодня, 8 сентября, стало известно о том, что из жизни ушёл один из самых популярных ведущих России Александр Масляков.
Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины Мультипредприниматель и блогер Мадина Гумерова уверена, что за российской мебелью будущее.
Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация» И не пригнать на эту премьеру вишневую девятку было бы просто преступлением.
Эмилия Казанджян пригласила гостей на масштабную вечеринку в Каннах с участием Travis Scott Светская Леди и королева эксклюзивных Каннских мероприятий Эмилия Казанджян, как всегда, провела закрытый ивент в Каннах с размахом.
В Москве состоится Twins Fest 2024 при участии Кати и Волги Король и других звёздных гостей 13 сентября в клубе Birds состоится Twins Fest – флешмоб близняшек и тройняшек.
«Успех — это когда ты пришел к своему предназначению»: нумеролог и нейропсихолог Малина Стелар рассказала о себе и о своем пути к мировому успеху У Малины Стелар было непростое детство.
В Москве прошла самая масштабная свадьба страны 31 августа в Москве прошла свадьба года, а возможно даже самая масштабная свадьба страны.
Похудевший и загоревший Константин Меладзе впервые после развода с Брежневой появился на публике Если Вера Брежнева, как рефлексирующая и нуждающаяся в интересе к своему блогу женщина, "обмусолила" тему своего развода вдоль и поперёк, то её экс-муж Константин Меладзе сохранял гробовое молчание.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.