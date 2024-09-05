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В Москве состоится Twins Fest 2024 при участии Кати и Волги Король и других звёздных гостей

05.09.24 / 17:57
13 сентября в клубе Birds состоится Twins Fest – флешмоб близняшек и тройняшек.

В Москве состоится Twins Fest 2024 при участии Кати и Волги Король и других звёздных гостей
В рамках события самые известные российские близняшки Катя и Волга Король презентуют клип на трек Димы Лорена. Также гостей ожидает Twins Fashion Show от звёздного дизайнера Аники Керимовой.

В Москве состоится Twins Fest 2024 при участии Кати и Волги Король и других звёздных гостей


Twins Fest 2024 – единственное шоу близнецов Кати и Волги Король. Более ста пар близнецов соберутся в заведении на 84 этаже в одной из башен Москва-Сити, чтобы продемонстрировать уникальные номера. Самые необычные пары будут отмечены и награждены приятными подарками. Зрителей ждет яркий перформанс и фешн-шоу от известного модельера Аники Керимовой. В качестве музыкального сопровождения вечера выбрана музыкальная программа от дуэта «Катя и Волга».

Катя и Волга Король – актрисы кино, победители конкурса Miss World Twins, co-ведущие программы «Вечерний Ургант». А также участницы музыкального дуэта «Катя и Волга» и организаторы «Шоу близнецов» в Soho Rooms, Premier Lounge, Icon и других клубах.

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Ключевые слова: Катя Король, Волга Король, Дима Лорен, Twins Fashion Show, Аника Керимова, Twins Fest 2024

Количество просмотров: 3 536
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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