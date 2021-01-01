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Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»

Сегодня, 12:51
Светское мероприятие привлекло множество знаменитостей.

Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»

На днях в Москве прошёл премьерный показ исторической драмы Сергея Урсуляка «Праведник», который уже с 16 февраля можно будет увидеть на больших экранах.

Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»


Сюжет фильма основан на реальных событиях и его ставят в один ряд со знаменитым «Списком Шиндлера». Ведь главный герой партизан Николай Киселёв совершает настоящий подвиг, спасая более 200 евреев и выводя их из гетто в белорусской деревне Долгиново за линию фронта.

Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»


Съёмки картины проходили в Белоруссии, Израиле и России. Так что роли исполнили звёзды как российского, так и израильского, и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Мария Золотухина, Дов Гликман, Дитмар Кениг и другие.

Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»


Но вернёмся к премьере. Такое знаковое мероприятие российские знаменитости никак не могли пропустить.

Даже 74-летняя Ирина Винер появилась на вечере, словно богатая купчиха вся в мехах и жемчугах, с молодым кавалером, который на поверку оказался всего лишь её сыном Антоном.

Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»


Как всегда, стильная Марина Александрова привлекла к себе внимание тёмным брючным костюмом с белой полосой и большими оранжевыми серёжками.

Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»


Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»


Сияющая Валерия в блестящей юбке с пайетками и в шикарном колье позировала на красной дорожке не одна, а вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным.

← Изменившая имидж Агата Муцениеце появ...

Ключевые слова: Ирина Винер, Марина Александрова, Сергей Маковецкий, marusjanews

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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