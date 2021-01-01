Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник»

На днях в Москве прошёл премьерный показ исторической драмы Сергея Урсуляка «Праведник», который уже с 16 февраля можно будет увидеть на больших экранах.Сюжет фильма основан на реальных событиях и его ставят в один ряд со знаменитым «Списком Шиндлера». Ведь главный герой партизан Николай Киселёв совершает настоящий подвиг, спасая более 200 евреев и выводя их из гетто в белорусской деревне Долгиново за линию фронта.Съёмки картины проходили в Белоруссии, Израиле и России. Так что роли исполнили звёзды как российского, так и израильского, и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Мария Золотухина, Дов Гликман, Дитмар Кениг и другие.Но вернёмся к премьере. Такое знаковое мероприятие российские знаменитости никак не могли пропустить.Даже 74-летняя Ирина Винер появилась на вечере, словно богатая купчиха вся в мехах и жемчугах, с молодым кавалером, который на поверку оказался всего лишь её сыном Антоном.Как всегда, стильная Марина Александрова привлекла к себе внимание тёмным брючным костюмом с белой полосой и большими оранжевыми серёжками.Сияющая Валерия в блестящей юбке с пайетками и в шикарном колье позировала на красной дорожке не одна, а вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным.