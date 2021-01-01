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Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи

Сегодня, 16:01
Самая «уставшая семья России», наконец, вернулась домой.

Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи
Большую часть года они проводят за пределами страны, праздно жарясь на солнышке, хотя Оксана и уверяет, что её дочери находятся на домашнем обучении и занимаются дистанционно каждый день.

Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи


Поверить в это сложно, поскольку в прошлом году в школу они наведались крайне редко. И один из таких визитов случился после долгого перерыва как раз в последний день учебы. Семья пришла в школу, чтобы торжественно отметить окончание Ариэлой 4 класса, а Леей первого.

Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи


Вот и сейчас, нарядив перед Новым годом ёлку, семья укатила в Эмираты, а попуьно наведывалась в Дубай, где Джиган пытается получить для себя и для своей семьи местное гражданство.

Казалось, что до выпускного в школе их ждать не стоит, но нет – семья вернулась, но это радостное событие оказалось не совсем радостным.

Для начала Самойлова пропала из соцсетей и за 10 дней не оставила ни одного поста, а когда наконец в сторис появился первый, то он навел на определенные мысли, а не загулял ли Денис вновь.

Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи


Но, как выяснялось, перелет из жарких стран в холодную Москву дал о себе знать, а процесс акклиматизации обернгулся болезнью для всех челов семьи.

Но, надо полагать, что сейчас уже все ОК, поскольку Самойлова вернулась к своему привычному образу жизни.

Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи


А еще у Давидика скоро День рождения, а такое событие, наверняка, будет отмечено с размахом, так что, вся семья должна быть в полной боевой готовности, включая папу Джигана.
Главное, разобрать ёлку.

Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи


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Ключевые слова: Оксана Самойлова, Джиган

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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