Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи

Большую часть года они проводят за пределами страны, праздно жарясь на солнышке, хотя Оксана и уверяет, что её дочери находятся на домашнем обучении и занимаются дистанционно каждый день.Поверить в это сложно, поскольку в прошлом году в школу они наведались крайне редко. И один из таких визитов случился после долгого перерыва как раз в последний день учебы. Семья пришла в школу, чтобы торжественно отметить окончание Ариэлой 4 класса, а Леей первого.Вот и сейчас, нарядив перед Новым годом ёлку, семья укатила в Эмираты, а попуьно наведывалась в Дубай, где Джиган пытается получить для себя и для своей семьи местное гражданство.Казалось, что до выпускного в школе их ждать не стоит, но нет – семья вернулась, но это радостное событие оказалось не совсем радостным.Для начала Самойлова пропала из соцсетей и за 10 дней не оставила ни одного поста, а когда наконец в сторис появился первый, то он навел на определенные мысли, а не загулял ли Денис вновь.Но, как выяснялось, перелет из жарких стран в холодную Москву дал о себе знать, а процесс акклиматизации обернгулся болезнью для всех челов семьи.Но, надо полагать, что сейчас уже все ОК, поскольку Самойлова вернулась к своему привычному образу жизни.А еще у Давидика скоро День рождения, а такое событие, наверняка, будет отмечено с размахом, так что, вся семья должна быть в полной боевой готовности, включая папу Джигана.Главное, разобрать ёлку.