"Страсть через край": Киану Ривз и его спутница Александра Грант вызвали массу обсуждения в сети, посетив гала-вечер

Голливудская звезда, которому в сентябре прошлого года исполнилось 58 лет, нечасто появляется на публике со своей возлюбленной, но иногда пара все же радует своих поклонников выходами в свет. Это мероприятие было выбрано парой не случайно, поскольку Александра — художница. В прошлом году она тоже привела любимого на гала-вечер в Музей современного искусства.
На этот раз Грант появилась перед фотографами в красном платье с цветочным узором, в то время, как Киану предстал в строгом костюме и галстуке в диагональную полоску.