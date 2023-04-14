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Больше не секрет: Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой

Вчера, 12:33
36-летняя актриса воспитывает сына от прошлых отношений.

Больше не секрет: Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой
В минувшее воскресенье 48-летний Марат Башаров впервые официально вывел в свет свою 36-летнюю возлюбленную Анастасию Борисову. Пара пришла вместе в столичный киноцентр «Октябрь» на премьеру фильма режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест».

Больше не секрет: Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой


Больше года Марат скрывал роман с актрисой Анастасией. После череды громких разводов артист не спешил сообщать поклонникам о новых отношениях. Лишь недавно Башаров признался, что они с возлюбленной съехались и живут под одной крышей.

Марат и его спутница появились в кинотеатре в отличном настроении.

Больше не секрет: Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой


И если Башаров предпочел скрыть глаза за темными очками и старался не привлекать к себе внимания, то его спутница Ася в нежно голубом платье, напротив, с удовольствием улыбалась фотографам и отвечала на вопросы журналистов.

Больше не секрет: Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой


Стоит отметить, что разница в возрасте у них не такая уж и большая, Анастасия на 12 лет моложе Башарова. Актриса окончила РАТИ-ГИТИС, вышла замуж, но развелась. Сейчас Ася одна воспитывает сына и снимается в сериалах. Она засветилась в проектах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», но в основном в эпизодах, так что большинству зрителей ее имя ни о чем не говорит.

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Ключевые слова: Марат Башаров, Анастасия Борисова, olganews

Количество просмотров: 2 808
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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