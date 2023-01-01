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Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»

Сегодня, 00:42
Популярная певица вот-вот станет мамой.

Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»
35-летняя звезда ожидает появления на свет второго ребёнка. Первенец Рианны и её возлюбленного рэпера ASAP Rocky родился в мае прошлого года. В феврале текущего года певица объявила о второй беременности - прямо со сцены концерта на "Супербоуле". Напомним, что Рианна и ASAP Rocky вместе два года.

Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»


Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»


Как и любая большая знаменитость, певица может сделать настоящее шоу из любого жизненного этапа и привлечь к себе максимальное внимание. За снимками звезды охотятся множество папарацци, и многие из их кадров становятся очень популярными в сети - главным образом, из-за "беременного стиля" Рианны. Его уже стоит выделять как отдельный вид моды.

Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»


Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»


Исполнительница задаёт тренды и демонстрирует, что даже в таком положении образ может быть ярким и сексуальным. Ранее в интервью Рианна признавалась, что делает это намеренно и не собирается носить никакую одежду, специально предназначенную для будущих мам. Свежий лук звезды на прогулке в Беверли-Хиллз.

Рианна продолжает удивлять своими «‎беременными образами»

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Ключевые слова: Рианна, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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