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Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия

Вчера, 19:39
32-летняя британская исполнительница примерила на себя образ аристократки.

Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия
Большая часть интервью Риты Оры для сентябрьского номера издания посвящена её супругу, 47-летнему новозеландскому режиссёру Тайке Вайтити.

Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Пара начала встречаться в 2021 году, а почти год назад, в августе 2022-го, они отпраздновали свадьбу. "Мы познакомились около шести лет назад и всё это время были хорошими друзьями. Думаю, что дружба - это лучший способ узнать человека получше. Но затем наши отношения вдруг перешли на новый уровень, я не ожидала этого и никогда не испытывала ничего подобного" - говорит артистка и добавляет, что ей невероятно повезло с мужем, ведь благодаря ему она обрела уверенность и надёжную опору в жизни.

Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


В настоящее время Рита и Тайка живут в старинном поместье в Лондоне - дом в викторианском стиле был построен в далёком 1877 году. Певица признаётся, что всегда была неравнодушна к винтажным вещам, и после покупки поместья вложила в его ремонт и восстановление очень много сил.

Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


Рита Ора на обложке Tatler: интервью об отношениях с мужем и роскошная фотосессия


← 25-летняя участница реалити «Выжить в Д...

Ключевые слова: Рита Ора, natalinews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, Tatler

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