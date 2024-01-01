Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца

Она справедливо считает, что таким образом утратит свою индивидуальность, в том числе может лишиться и ролей, для которых нужна именно такая внешность.
Молодиться искусственно или с помощью фотошопа Фостер тоже не хочет. Это заметно по фотографиями, которые размещены в журнале W Magazine. Джоди даже не попыталась омолодиться.
На картинках преимущественно серые и мрачные цвета без намёка на легкомысленность.
Сама Джоди говорит о том, что в таком стилей ей намного комфортнее ощущать себя. А это главное.