Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца

Вчера, 23:41
61-летнюю Джоди Фостер одолевают фолловеры, менеджеры и редакторы многих рекламных кампаний, уговаривая сделать пластическую процедуру.

Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца
Как они выражаются, "хотя бы подтянуть верхнее веко". Но Джоди "стоит на своём" и пока что ложиться под нож хирурга отказывается.

Она справедливо считает, что таким образом утратит свою индивидуальность, в том числе может лишиться и ролей, для которых нужна именно такая внешность.

Молодиться искусственно или с помощью фотошопа Фостер тоже не хочет. Это заметно по фотографиями, которые размещены в журнале W Magazine. Джоди даже не попыталась омолодиться.

Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца


На картинках преимущественно серые и мрачные цвета без намёка на легкомысленность.

Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца


Сама Джоди говорит о том, что в таком стилей ей намного комфортнее ощущать себя. А это главное.

Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца


Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца

← Антон Коробка раскрыл секрет своего п... Кристен Стюарт снялась в провокационн... →

Ключевые слова: Джоди Фостер

Количество просмотров: 884
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Сальма Хайек и Джоди Тёрнер-Смит в экстравагантных нарядах появились на Лондонском кинофестивале
Актриса Джоди Фостер шикарно выглядела на прогулке в Лондоне
Джоди Фостер
Неподражаемая Джоди Фостер снялась для Interview
Марина Юдашкина показала фото с повзрослевшими внуками Супруга известного кутюрье Валентина Юдашкина - Марина - отправилась с внуками на прогулку по популярному в Москве "Острову мечты".
Ким Кардашьян примерила образ дерзкой ковбойки Ким Кардашьян обожает преображения. Она постоянно примеряет новые наряды, образы и стиль.
В День всех влюблённых Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой Учитывая тот факт, что фотографии Аллы Пугачёвой и без того большая редкость, каждый новый снимок для фанатов Примадонны почти праздник.
Кристен Стюарт снялась в провокационной фотосессии для Rolling Stone 33-летняя актриса Кристен Стюарт появилась на обложке популярного на Западе глянца Rolling Stone.
Отказавшаяся от пластики Джоди Фостер появилась на обложке модного глянца 61-летнюю Джоди Фостер одолевают фолловеры, менеджеры и редакторы многих рекламных кампаний, уговаривая сделать пластическую процедуру.
Антон Коробка раскрыл секрет своего послания в новом треке «Полюса» В День Всех Влюбленных клип на эту песню появился в эфире Music Box Russia.
Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери Об их отношениях говорили с 2022 года.
Несмотря на болезни детей, Елену Блиновскую оставили за решёткой Гуру марафонов для россиянок Елена Блиновская просила о возможности смягчения меры пресечения, а именно перевод под домашний арест, но ей было отказано.
Судебные приставы разыскивают Игоря Петренко по причине долга в 9,2 млн р. перед Екатериной Климовой Екатерина Климова и Игорь Петренко считались одной из самых красивых пар российского театра и кино. А теперь они не просто ссорятся. Тут кое-что посерьёзнее.
Милош Бикович поделился трогательным фото с новорождённым сыном 36-летний актёр Милош Бикович впервые стал отцом и как кажется ему нравится вживаться в эту новую роль.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.