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Антон Коробка раскрыл секрет своего послания в новом треке «Полюса»

Вчера, 18:14
В День Всех Влюбленных клип на эту песню появился в эфире Music Box Russia.

Антон Коробка раскрыл секрет своего послания в новом треке «Полюса»
Фронтмен группы «День Ангела» Антон Коробка давно известен не только, как сын уважаемого педагога по вокалу Владимира Коробки, но и как музыкант. Он принимал участие в шоу «Песни» на ТНТ и даже успел засветился как эксперт в таких популярных телевизионных проектах как: «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия1, «Новая Фабрика Звёзд» на Муз-тв, «Караоке батл» на ТНТ, «Победитель» на Первом канале и многих других.

Сейчас, когда его трек «Полюса» появился в телеэфире, он рассказал, что скрыл в песне и клипе глубокий меседж.

«Я посвящаю эту песню и клип силе притяжения мужчины и женщины. Эта энергия способна как вызволить нас из темницы собственных иллюзий, так и наоборот помочь в ней оказаться. Порой дверь в темницу открыта, но нам удобно и привычно жить в иллюзии и тогда на помощь приходит истинная любовь- ведь только она поможет проснуться…», - признался Антон.

Ну, а новая композиция и клип уже доступны на всех цифровых площадках страны, а так же музыкальном телеканале Music Box Russia.

Антон Коробка раскрыл секрет своего послания в новом треке «Полюса»






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Ключевые слова: Антон Коробка

Количество просмотров: 1 183
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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