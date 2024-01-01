Антон Коробка раскрыл секрет своего послания в новом треке «Полюса»

Фронтмен группы «День Ангела» Антон Коробка давно известен не только, как сын уважаемого педагога по вокалу Владимира Коробки, но и как музыкант. Он принимал участие в шоу «Песни» на ТНТ и даже успел засветился как эксперт в таких популярных телевизионных проектах как: «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия1, «Новая Фабрика Звёзд» на Муз-тв, «Караоке батл» на ТНТ, «Победитель» на Первом канале и многих других.Сейчас, когда его трек «Полюса» появился в телеэфире, он рассказал, что скрыл в песне и клипе глубокий меседж.«Я посвящаю эту песню и клип силе притяжения мужчины и женщины. Эта энергия способна как вызволить нас из темницы собственных иллюзий, так и наоборот помочь в ней оказаться. Порой дверь в темницу открыта, но нам удобно и привычно жить в иллюзии и тогда на помощь приходит истинная любовь- ведь только она поможет проснуться…», - признался Антон.Ну, а новая композиция и клип уже доступны на всех цифровых площадках страны, а так же музыкальном телеканале Music Box Russia.