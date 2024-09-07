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Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками

Вчера, 23:54
35-летняя Кэндис Свейнпол вместе с коллегами, среди который Кейт Аптон, Изабель Фонтана и Мария Клауман, снялась для обложки модного журнала.

Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками
Издание V Magazine воссоздали настроение женской тусовки, в которой есть место походу в спортзал, катанию на роликах, отдыхе на яхте и просто встречам.

Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками


Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками


При чём далеко не все фото просто милые и нежные, как сами красотки. Есть снимки, где они делают вид, что ругаются и выясняют отношения.

Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками


Ох, уж, мы, девушки, такие разные, все такие внезапные. Тем интереснее, согласитесь?


Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками


Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками


Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками


Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками

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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 884
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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