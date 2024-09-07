Кэндис Свейнпол устроила эксцентричный фотосет с подружками

Издание V Magazine воссоздали настроение женской тусовки, в которой есть место походу в спортзал, катанию на роликах, отдыхе на яхте и просто встречам.При чём далеко не все фото просто милые и нежные, как сами красотки. Есть снимки, где они делают вид, что ругаются и выясняют отношения.Ох, уж, мы, девушки, такие разные, все такие внезапные. Тем интереснее, согласитесь?