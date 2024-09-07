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Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой

Сегодня, 00:00
38-летняя певица Ольга Бузова в данный момент отдыхает в Паломино. Роскошное местечко, которое находится в Колумбии.

Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой
Несмотря на то, что побережье довольно далеко от России, даже там Ольге приходят презенты от поклонников и потенциальных женихов. Так, курьер вручил Бузовой роскошный букет красных роз, о котором артистка поспешила рассказать фолловерам.

"У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы вы лишнего не увидели. Я в шоке, на другой конец земли доставить просто шикарный букет красных роз. Фантастика!", - радуется артистка.

Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой


Ольга оценила внимание и подарок мужчины и устроила целую фотосессию с цветами.

Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой


А также продемонстрировала фигуру в эффектном чёрном платье.

Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой


Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой


Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой


Позже выяснилось, что поклонника зовут Дмитрий. Некоторые пошутили, что, мол: "Не Тарасов ли это случайно?". Но этот саркастичный комментарий Ольга предпочла оставить без ответа.

Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой

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Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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