Стало известно имя тайного воздыхателя Ольги Бузовой

Несмотря на то, что побережье довольно далеко от России, даже там Ольге приходят презенты от поклонников и потенциальных женихов. Так, курьер вручил Бузовой роскошный букет красных роз, о котором артистка поспешила рассказать фолловерам."У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы вы лишнего не увидели. Я в шоке, на другой конец земли доставить просто шикарный букет красных роз. Фантастика!", - радуется артистка.Ольга оценила внимание и подарок мужчины и устроила целую фотосессию с цветами.А также продемонстрировала фигуру в эффектном чёрном платье.Позже выяснилось, что поклонника зовут Дмитрий. Некоторые пошутили, что, мол: "Не Тарасов ли это случайно?". Но этот саркастичный комментарий Ольга предпочла оставить без ответа.