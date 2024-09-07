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Ксения Бородина назвала качества, которыми должен обладать её избранник

Сегодня, 00:17
На фоне слухов о новом романе, 41-летняя Ксения Бородина решила поведать о том, с каким мужчиной ей было бы наиболее комфортно.

Ксения Бородина назвала качества, которыми должен обладать её избранник
Ксения уже в том возрасте, когда она точно знает, чего хочет от партнёра и не готова тратить время попусту. Она не исключила вариант того, что мужчина может быть младше. Правда, отметила, что разница не должна быть больше 15 лет: "Конечно, всё бывает, но мне будет не сильно комфортно с такой разницей".

Ксения Бородина назвала качества, которыми должен обладать её избранник


Также для Ксении важно, чтобы мужчина искренне любил её дочек от предыдущих браков, а вот статус не так важен, но при этом телеведущая уточнила, что не смогла бы быть рядом с тем, кто стоит на месте:

"Он может быть из самой обычной семьи, я тоже из обычной семьи, вопрос в том, что он будет делать дальше. Если это будет интересный, умный, амбициозный, добрый и любящий мужчина, который будет заботиться о моих девочках и расти вместе с ними, то о большем и мечтать не могу".

Напомним, за плечами у Ксении Бородиной два брака. В первом, с Юрием Будаговым, Бородина родила дочку Марусю. Второй брак - с Курбаном Омаровым, от которого звезда ТВ родила дочку Теону.

Ксения Бородина назвала качества, которыми должен обладать её избранник


Отношения оборвались из-за измен Курбана. Кстати, Ксения до сих пор против того, чтобы нынешняя избранница Омарова, Валерия, виделась с Теоной, так как сомневается в том, что женщина, которая закрутила роман с женатым мужчиной, может научить её дочь чему-то хорошему.

Ксения Бородина назвала качества, которыми должен обладать её избранник

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 975
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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