Рози Хантингтон-Уайтли выбрала эффектный прозрачный наряд для нового выхода

37-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли всячески доказывает, что её супруг Джейсон Стэтхэм совсем не такой ревнивый, как его представляют СМИ. Она говорит об этом в интервью и своих постах. И сложно не поверить блондинке, смотря на то, в каких нарядах она появляется в обществе.
На этот раз Рози появилась перед фотографами в прозрачном комбинезоне, через который было видно нижнее бельё. На плечах Рози был чёрный пиджак.
Фотографии, сделанные перед показом коллекции Nensi Dojaka в рамках недели моды в Лондоне сезона весна/лето 2025, Ханингтон-Уайтли разместила на страницах своего блога в соцсети.
Красотка позирует в разных позах, демонстрируя всю красоту своей фигуры.
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