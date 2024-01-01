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Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag

Вчера, 10:10
Свой первый небольшой юбилей на днях отметил Zhara Mag.

Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag
Изданию исполнилось 5 лет, а героиней обложки нового выпуска стала Люся Чеботина, которая посетила само мероприятие и поздравила журнал лично.

Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag


Среди звёздных гостей в этот вечер были замечены GAYAZOV$ BROTHER$, TONI, Миша Марвин, TERRY, группа «5УТРА», WALLEM и многие другие.

Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag


Своим луком выделялась среди гостей вечера телеведущая и актриса Анастасия Барашкова. В этот вечер она выбрала для себя белый шелковый костюм с геометричным цветным принтом одновременно вроде бы и поддерживает легкое летнее настроение, но в то же время строгим кроем и рисунком подчеркивает готовность к осеннему графику.

Также приехала отпраздновать с Zhara Mag его пятилетие и Ольга Серябкина, которая поздравила ребят, как водится у артистов, песней. Под легендарных «Бывших» отплясывали все, кто в этот вечер был в пространстве «Звук», где Zhara Mag и отмечал свой день рождения.

Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag

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Ключевые слова: Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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