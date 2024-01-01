Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Барашкова и другие звезды отметили пятилетии Zhara Mag

Изданию исполнилось 5 лет, а героиней обложки нового выпуска стала Люся Чеботина, которая посетила само мероприятие и поздравила журнал лично.Среди звёздных гостей в этот вечер были замечены GAYAZOV$ BROTHER$, TONI, Миша Марвин, TERRY, группа «5УТРА», WALLEM и многие другие.Своим луком выделялась среди гостей вечера телеведущая и актриса Анастасия Барашкова. В этот вечер она выбрала для себя белый шелковый костюм с геометричным цветным принтом одновременно вроде бы и поддерживает легкое летнее настроение, но в то же время строгим кроем и рисунком подчеркивает готовность к осеннему графику.Также приехала отпраздновать с Zhara Mag его пятилетие и Ольга Серябкина, которая поздравила ребят, как водится у артистов, песней. Под легендарных «Бывших» отплясывали все, кто в этот вечер был в пространстве «Звук», где Zhara Mag и отмечал свой день рождения.