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Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов

07.10.24 / 17:06
С приходом настоящей осени на улицы возвращаются комбинезоны.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов
Конечно, сшитые из льна или легкой джинсы не пропадали никогда, но вот более плотные модели, вновь завоевывают улицы. Мода на такой вид одежды, то затухала, то вспыхивала с новой силой и немаловажную рол в этом сыграли любимые киногерои.

Если начинать с детей, то, наверняка все помнят сестренок Мэри-Кейт и Эшли Олсен, сыгравших кучу фильмов о близняшках. Так вот, комбинезон там играл немаловажную роль.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов


Ну, очень популярной киногероиней была и остается Рейчел Грин из «Друзей» в исполнении Дженнифер Энистон. Её стиль менялся от сезона к сезону, но вот в качестве домашней одежды она предпочитала oversize-свитшоты, футболки поверх лонгсливов, рубашки с мужского плеча и джинсовые комбинезоны. Такой вот расслабленный стиль.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов


Нельзя представить себе без комбинезона персонаж Мерил Стрип из мюзикла Mamma Mia.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов


Этот стильный, но удобный костюм был незаменим для неё, как в работе, так и в танцах.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов


Если говорить о сексуальных возможностях комбинезона, то здесь сразу вспоминается Николь Ричи из «Простой жизни». Кстати, комбинезон можно носить и вовсе без нижнего белья.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов


И, пожалуй, самый яркий след комбинезон оставил в фильме «Привидение». Образ Деми Мур, работающей на гончарном круге, до сих пор волнует зрителя.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов


Кстати, Деми Мур до сих пор не отказывается от комбинезонов и в обычной жизни.

Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов

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Ключевые слова: джинсовые комбинезоны

Количество просмотров: 1 261
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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