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Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались

Вчера, 11:11
С тех пор, как они стали парой, скучать папарацци не приходилось.

Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались
Почти каждый их выход в свет становился если не сенсацией, то поводом для обсуждения.

Они успели навести такого шороху в Италии, Франции и в Японии, что кое где начали говорить о судебной ответственности за внешний вид Бьянки.

Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались


Слухи о том, что они расстались, уже ходили, тем более, что родители Цензори были категорически против этих отношений, но все они не подтвердились.

Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались


Примечательно, что в последние несколько недель Канье и Бьянка, как-то пропали с радаров и мы давненько не видели их совместных выходов в свет. Ну, а сегодня TMZ написали об их возможном разводе. Как утверждают в издании, сразу несколько человек, близких к паре, сообщили им, что Йе и Бьянка уже рассказали им о расставании. Ну, а Бьянка отправилась к родителям в Австралию, чтобы провести время со своей семьей.
Ну, ведь классная была пара. И мы так наверняка и не знаем, были они официально женаты или нет.

Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались


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Ключевые слова: Бьянка Цензори, Канье Уэст

Количество просмотров: 1 404
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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