Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались

Почти каждый их выход в свет становился если не сенсацией, то поводом для обсуждения.Они успели навести такого шороху в Италии, Франции и в Японии, что кое где начали говорить о судебной ответственности за внешний вид Бьянки.Слухи о том, что они расстались, уже ходили, тем более, что родители Цензори были категорически против этих отношений, но все они не подтвердились.Примечательно, что в последние несколько недель Канье и Бьянка, как-то пропали с радаров и мы давненько не видели их совместных выходов в свет. Ну, а сегодня TMZ написали об их возможном разводе. Как утверждают в издании, сразу несколько человек, близких к паре, сообщили им, что Йе и Бьянка уже рассказали им о расставании. Ну, а Бьянка отправилась к родителям в Австралию, чтобы провести время со своей семьей.Ну, ведь классная была пара. И мы так наверняка и не знаем, были они официально женаты или нет.