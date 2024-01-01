Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии

Но главная задача собравшихся это продемонстрировать свои наряды, а потому готовятся к этому гала-вечеру с особой тщательностью.В этот раз было, действительно, много селебрити и много ярких нарядов, правда, заведомо, откровенных было немного. Ну, разве что сёстры Дженнер - Кардашьян решили не изменять своим предпочтениям.На удивление, очень смелый наряд был у Руни Мара, которая считается большой скромницей. Компанию ей составил Хоакин Феникс.Деми Мур была в платье с глубоким декольте, но без своего любимого чихуахуа Пилафа.В этот раз она позировала с Маргарет Куэлли.Николь Кидман вновь подчеркнула свою безупречную фигурку.А Ума Турман свою элегантность.Хороша была юная Кайя Гербер, которую сравнили с Одри Хепберн.Да и остальные гости гала-вечера Музея Американской Киноакадемии не подкачали.Эйса Гонсалес,Ариана Гранде,Селена Гомес,Роузи Хантингтон-Уайтли,Памела Андерсон,Ева Лонгория,Кирстен Данст,Кара Делевинь и другие.