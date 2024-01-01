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Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии

Сегодня, 11:16
Это мероприятие часто называют симбиозом Оскара и Met Gala.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии
Но главная задача собравшихся это продемонстрировать свои наряды, а потому готовятся к этому гала-вечеру с особой тщательностью.

В этот раз было, действительно, много селебрити и много ярких нарядов, правда, заведомо, откровенных было немного. Ну, разве что сёстры Дженнер - Кардашьян решили не изменять своим предпочтениям.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


На удивление, очень смелый наряд был у Руни Мара, которая считается большой скромницей. Компанию ей составил Хоакин Феникс.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Деми Мур была в платье с глубоким декольте, но без своего любимого чихуахуа Пилафа.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


В этот раз она позировала с Маргарет Куэлли.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Николь Кидман вновь подчеркнула свою безупречную фигурку.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


А Ума Турман свою элегантность.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Хороша была юная Кайя Гербер, которую сравнили с Одри Хепберн.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Да и остальные гости гала-вечера Музея Американской Киноакадемии не подкачали.

Эйса Гонсалес,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Ариана Гранде,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Селена Гомес,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Роузи Хантингтон-Уайтли,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Памела Андерсон,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Ева Лонгория,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Кирстен Данст,

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии


Кара Делевинь и другие.

Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии





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Автор: Lili

Автор фото: скрин

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