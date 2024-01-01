Сёстры Дженнер, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии

В этот раз было, действительно, много селебрити и много ярких нарядов, правда, заведомо, откровенных было немного. Ну, разве что сёстры Дженнер - Кардашьян решили не изменять своим предпочтениям.
На удивление, очень смелый наряд был у Руни Мара, которая считается большой скромницей. Компанию ей составил Хоакин Феникс.
Деми Мур была в платье с глубоким декольте, но без своего любимого чихуахуа Пилафа.
В этот раз она позировала с Маргарет Куэлли.
Николь Кидман вновь подчеркнула свою безупречную фигурку.
А Ума Турман свою элегантность.
Хороша была юная Кайя Гербер, которую сравнили с Одри Хепберн.
Да и остальные гости гала-вечера Музея Американской Киноакадемии не подкачали.
Эйса Гонсалес,
Ариана Гранде,
Селена Гомес,
Роузи Хантингтон-Уайтли,
Памела Андерсон,
Ева Лонгория,
Кирстен Данст,
Кара Делевинь и другие.