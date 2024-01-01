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Коуч и эзотерик Виктория Ручка: «Внутренняя трансформация начинается с осознания личной ответственности»

Вчера, 15:01
Виктория Ручка — коуч, ментор, эзотерик, духовный наставник.

Коуч и эзотерик Виктория Ручка: «Внутренняя трансформация начинается с осознания личной ответственности»
Она пришла к осознанию своей миссии проводника к 36 годам. Успешная бизнесвумен, топ-эксперт в полиграфии ощутила непреодолимую внутреннюю потребность поделиться своими сверхспособностями, которыми она владела с детства, с окружающими. Сейчас Виктория проводит трансформационные сессии, которые меняют жизнь людей, раскрывают их потенциал и дают энергию для решительных действий.

Все вокруг стремится к балансу

Сегодня к людям постепенно приходит осознание, что мир — это не только материя, которая нас окружает. Он гораздо более многогранный и включает множество тонких пластов, невидимых глазу. И все эти составляющие представляют собой энергию, которая не исчезает, а лишь трансформируется, принимая различные формы. Но при этом системы, которыми наполнен наш мир, всегда стремятся к балансу (на этом и основан закон кармы). Если понимать, как они функционируют, можно создавать благоприятные условия для своего развития, достигать поставленных целей.

Коуч и эзотерик Виктория Ручка: «Все на земле основано на балансе: когда он нарушен, возникают проблемы. Мы не всегда понимаем, почему происходят различные аномалии, но, рассматривая ситуацию под разными углами, можем увидеть, что все имеет свою справедливость и место. Такой подход помогает освободить энергию для созидательных действий, вместо того чтобы тратить ее на эмоциональные привязки».
Болезни, неудачи, по мнению Виктории, — результаты негативных мыслей, эмоций, большинство из которых возникают автоматически. Постепенно они накапливаются и создают энергетический сгусток. Научившись осознавать свои мысли, человек получает мощный инструмент, способный кардинально изменить жизнь. Но для этого важно признать, что ты сам создал ситуацию и взять на себя ответственность за свои мысли, переживания, действия. С этого и начинается внутренняя трансформация.

Коуч и эзотерик Виктория Ручка: «Внутренняя трансформация начинается с осознания личной ответственности»


«Ко мне приходят люди с различными запросами, но большинство хочет денег, профессионального и личностного развития. Однако в процессе работы часто выясняется, что человек не готов к уровню ответственности, который приходит с ростом. Для кого-то это тяжесть, для других — тюрьма. Есть множество внутренних переплетений, и решения часто лежат не на уровне ума», — уверена коуч и эзотерик Виктория Ручка.
Трансформационная группа: путь от иллюзий к реальности
Трансформационная группа — 6-ти недельная программа Виктории Ручка, в рамках которой проходят онлайн-встречи, сессии, где ментор и эзотерик отвечает на индивидуальные вопросы. Участникам также даются задания для проработки ограничивающих установок, повышения уверенности в себе и самооценки.

Но главное: от всех, кто приходит в группу, требуется тотальная честность с собой и с миром. С этого начинается любая личная трансформация. Когда уходят иллюзии, остается твердая почва под ногами. Она и становится той опорой, на которой впоследствии будет строиться фундамент финансовой стабильности и личностного роста.

«Я не даю людям мистические ритуалы, медитативные практики, не использую заоблачные выражения. Напротив: стараюсь говорить простыми словами, предлагаю конкретные шаги, которые можно внедрить в повседневность и получить результат. Душа каждого из нас — это энергия Бога, и чистый контакт с ним позволяет получать все, что нужно: деньги, реализацию, отношения. Это гораздо более эффективный путь, чем любые оккультные практики», — утверждает эзотерик Виктория Ручка.

В Трансформационной группе ведется работа с родовыми и реинкарнационными программами через сознание и энергии с использованием таких современных подходов, как легализация правды или терапия души. Виктория показывает, как эзотерические идеи проявляются в материальном мире и каким образом можно повлиять на самоощущение и ход событий через духовную работу над собой.
«Каждый из нас ответственен за собственные мысли и эмоции, и преобразование своей внутренней среды начинается с осознания этого факта», — уверена коуч и духовный наставник Виктория Ручка.

Коуч и эзотерик Виктория Ручка: «Внутренняя трансформация начинается с осознания личной ответственности»



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Ключевые слова: Виктория Ручка

Количество просмотров: 1 365
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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