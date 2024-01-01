Ну, а что касается пива, то, поскольку Холланд уже два года, как не пьет, то и пиво он производит безалкогольное. Не удивимся, если в линейке будет напиток со вкусом вишни.
Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона
Вчера, 13:04
О том, что этот цвет самый модный в этом сезоне написали уже все глянцевые журналы.
Вот и Зендея, которая пришла на презентацию пива, произведенного её бойфрендом Томом Холландом, была в тренде. Более того, и сам «паучок» предпочел для этого вечера футболку такого же цвета.
Ну, а что касается пива, то, поскольку Холланд уже два года, как не пьет, то и пиво он производит безалкогольное. Не удивимся, если в линейке будет напиток со вкусом вишни.
Ну, а что касается пива, то, поскольку Холланд уже два года, как не пьет, то и пиво он производит безалкогольное. Не удивимся, если в линейке будет напиток со вкусом вишни.
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Ключевые слова: Зендея, Том Холланд
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Количество просмотров: 1 781
Автор: LiliПерейти в галерею
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Автор фото: скрин
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