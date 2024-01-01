Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона

Вот и Зендея, которая пришла на презентацию пива, произведенного её бойфрендом Томом Холландом, была в тренде. Более того, и сам «паучок» предпочел для этого вечера футболку такого же цвета.Ну, а что касается пива, то, поскольку Холланд уже два года, как не пьет, то и пиво он производит безалкогольное. Не удивимся, если в линейке будет напиток со вкусом вишни.