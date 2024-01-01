Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона

Вчера, 13:04
О том, что этот цвет самый модный в этом сезоне написали уже все глянцевые журналы.

Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона
Вот и Зендея, которая пришла на презентацию пива, произведенного её бойфрендом Томом Холландом, была в тренде. Более того, и сам «паучок» предпочел для этого вечера футболку такого же цвета.

Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона


Ну, а что касается пива, то, поскольку Холланд уже два года, как не пьет, то и пиво он производит безалкогольное. Не удивимся, если в линейке будет напиток со вкусом вишни.

Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона


Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона


Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона

← Наряд Николь Кидман сравнили со слюня... Соблазнительная Кендалл Дженнер появ... →

Ключевые слова: Зендея, Том Холланд

Количество просмотров: 1 781
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Зендея выбрала смелый образ на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла
Зендея появилась на кинопремьере в сияющих доспехах
Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото
Зара Холланд предсавила романтичный образ на Next Top Model
Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра» Заглавная тема нового трека — манипуляции и игры в отношениях.
Соблазнительная Кендалл Дженнер появилась на страницах M Le Magazine Du Monde Есть такая поговорка – сказал А, значит говори Б.
Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона О том, что этот цвет самый модный в этом сезоне написали уже все глянцевые журналы.
Наряд Николь Кидман сравнили со слюнявчиком и бумагой для записей На днях Николь Кидман стала гостьей на светском мероприятии.
Белле Хадид пришелся по душе образ – трусы и куртка не по размеру Не так давно Белла Хадид прошлась по городу в очень смелом наряде.
Джулия Фокс показала весьма оригинальную «спортивную форму» для пловцов Джулия стала гостьей на 19-ом Римском кинофестивале.
Отношения Леонардо ДиКаприо и Витторио Черетти вышли на новый уровень Во-первых, парочка всё еще вместе, что само по себе удивительно.
Кайли Дженнер подтвердила уверенность в себе смелой фотосессией для Elle Она появилась на обложке ноябрьского номера.
Почему расстались Клава Кока и Александр Поверин Александр Поверин стал победителем в телешоу, где главным призом стало «Сердце Клавы».
Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения Накануне Наташа Чистякова-Ионова попала в неприятную ситуацию.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.