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Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото

Сегодня, 13:16
1 сентября американская актриса Зендея праздновала свой день рождения.

Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото
Звезде «Эйфории» исполнилось 27 лет. Одним из первых ее поздравил возлюбленный Том Холланд. Актер не стал посвящать любимой девушке трогательные слова, но придумал кое-что получше.

Звезда вселенной «Марвел» опубликовал забавные снимки Зендеи, на одном из которых она позирует в гидрокостюме и маске для подводного плавания.

Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото


Далее Том выложил фото с прогулки с собаками.

Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото


«Моя именинница», — написал актер.

Сама Зендея опубликовала снимок, на котором она читает пожелания от фанатов на большом экране.

«С каждым годом я всё лучше понимаю, как драгоценна жизнь. Спасибо вам за то, что помогаете наполнять ее любовью. Ваши добрые слова и постоянная поддержка значат очень много», — написала актриса.

Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото


Напомним, впервые про отношения Зендеи и Тома Холланда заговорили в 2016 году. Именно тогда начались съемки фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Однако Том тогда сообщал, что они просто друзья. В 2021-м роман звезд был рассекречен.

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Ключевые слова: Том Холланд, Зендея, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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