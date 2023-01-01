Том Холланд забавно поздравил Зендею с днем рождения, опубликовав ее смешные фото

Звезде «Эйфории» исполнилось 27 лет. Одним из первых ее поздравил возлюбленный Том Холланд. Актер не стал посвящать любимой девушке трогательные слова, но придумал кое-что получше.Звезда вселенной «Марвел» опубликовал забавные снимки Зендеи, на одном из которых она позирует в гидрокостюме и маске для подводного плавания.Далее Том выложил фото с прогулки с собаками.«Моя именинница», — написал актер.Сама Зендея опубликовала снимок, на котором она читает пожелания от фанатов на большом экране.«С каждым годом я всё лучше понимаю, как драгоценна жизнь. Спасибо вам за то, что помогаете наполнять ее любовью. Ваши добрые слова и постоянная поддержка значат очень много», — написала актриса.Напомним, впервые про отношения Зендеи и Тома Холланда заговорили в 2016 году. Именно тогда начались съемки фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Однако Том тогда сообщал, что они просто друзья. В 2021-м роман звезд был рассекречен.