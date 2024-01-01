Рианна опять подтвердила статус звездного провокатора

Когда певица появилась перед фотографами, то, на первый взгляд, показалось, что в этот раз она предпочла для выхода в свет что-то не очень броское. Но, как оказалось, первое впечатление обманчиво. Рианна остается Рианной даже когда выходит в свет в длинном трикотажном одеянии.И здесь свою роль сыграл каждый элемент, начиная от кожаных сапог до бедра и заканчивая многослойными ожерельями и ярким красным плетеным клатчем.Ну а завершал её пикантный образ, естественно, вид сзади.