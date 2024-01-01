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Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье

Сегодня, 13:40
Не так давно Бритни вышла замуж.

Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье
Правда, вышла замуж она сама за себя и заверила всех своих поклонников, что это лучшее её решение за последние много лет.

Ну, а сейчас Спирс решила немного сменить обстановку и уехала из своего дома. В том экзотическом месте, где она сейчас находится, по мнению певицы, есть что-то особенное и независимо от того, сколько раз она приходит сюда, она чувствует себя как в первый раз и Мать-природа с ней разговаривает. Здесь есть внутренний дворик с цветами, маленькой калиткой и небольшим количеством карпов.

А еще она слышит пение птиц и занимается медитациями и молитвами. Правда, судя по этому видео, делать это она предпочитает в нижнем белье и танцуя свои странные танцы.

Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье


Так что, стоит признать, что после того, как Бритни Спирс вышла замуж за саму себя, в её жизни мало что изменилось. Может и не стоило было устраивать эту свадьбу?

Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье


Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье


Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье


Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье




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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 325
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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