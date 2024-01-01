Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье

Правда, вышла замуж она сама за себя и заверила всех своих поклонников, что это лучшее её решение за последние много лет.Ну, а сейчас Спирс решила немного сменить обстановку и уехала из своего дома. В том экзотическом месте, где она сейчас находится, по мнению певицы, есть что-то особенное и независимо от того, сколько раз она приходит сюда, она чувствует себя как в первый раз и Мать-природа с ней разговаривает. Здесь есть внутренний дворик с цветами, маленькой калиткой и небольшим количеством карпов.А еще она слышит пение птиц и занимается медитациями и молитвами. Правда, судя по этому видео, делать это она предпочитает в нижнем белье и танцуя свои странные танцы.Так что, стоит признать, что после того, как Бритни Спирс вышла замуж за саму себя, в её жизни мало что изменилось. Может и не стоило было устраивать эту свадьбу?