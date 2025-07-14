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Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини

14.07.25 / 11:47
Появление Сидни Суини на "свадьбе века" в семье Безосов вызвало волну удивления и спекуляций.

Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини
Не секрет, что голливудская актриса, несмотря на стремительно растущую популярность (занимая лидирующие позиции в рейтингах IMDb), пока недостигла того уровня узнаваемости и отношения, который гарантировал бы ей место за одним столом с мировыми магнатами и представителями элиты. Однако,как оказалось, приглашение на свадьбу было не просто любезностью. За ним скрывается куда более масштабный и амбициозный проект. Сидни Суини стала лицом, а точнее, – телом нового бренда нижнего белья, запущенного фондом Coatue, в который Безос вложил миллиард.

Этот шаг неожидан для фонда, поскольку ранее им не проявлялось интереса к индустрии моды. Однако, по всей видимости, яркая индивидуальность Суини, её феноменальная популярность и, безусловно, огромный потенциал для привлечения внимание аудитории, показался инвесторам перспективным.

Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Первые промо-снимки, на которых Сидни Суини и модель Амели Трамбле позируют в соблазнительные пеньюарах, уже появились в сети, запустив активное обсуждение в социальных сетях. Это, несомненно, выверенный маркетинговый ход, призванный оценить внимание к новой коллекции и создать интригу вокруг ещё неанонсированных моделей.

Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Примечательно, что успешный опыт Сидни Суини в индустрии моды уже был. Два года назад она уже успешно сотрудничала с Frankies Bikinis, представив линию белья в итальянском стиле, которую бренд назвал самой сексуальной в своей истории.

Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Тот успех, несомненно, укрепил уверенность инвесторов в способности актрисы вывести новый бренд в топ. Так что, Ким Кардашьян, Рианне и всем остальным стоит внимательно следить за происходящим.

Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини


Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини





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Ключевые слова: Сидни Суини

Количество просмотров: 2 730
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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