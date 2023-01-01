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Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе

Сегодня, 12:38
Отношения звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и актера Дина МакДермотта переживают не лучшие времена.

Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе
17 июня, в день рождения дочери, мужчина вышел на связь в личном блоге и сообщил подписчикам о разводе.

Знаменитости вместе уже 18 лет, и за это время на свет появилось пятеро детей: сыновья Лиам (16 лет), Финн (10 лет) и Бо (6 лет) и дочери Стелла (15 лет) и Хэтти (11 лет). И вот, как гром среди ясного неба, на странице Дина появляется сообщение.

«С большой грустью и очень тяжелым сердцем должен сообщить вам, что после 18 лет совместной жизни и 5 замечательных детей мы с Тори решили пойти разными путями и начать новое собственное путешествие», — написал МакДермотт.

Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе


Однако некоторое время спустя актер, видимо, передумал и удалил пост, оставив фанатов гадать, что же на самом деле происходит в звездной паре. Ответ на этот вопрос поспешил дать некий инсайдер, который знаком с семьей. Он сообщил изданию Us Weekly, что брак знаменитостей далек от завершения.

«Тори и Дин не собираются разводиться. Они сейчас в лучших отношениях, чем когда либо. Да, у них были свои взлеты и падения, как и у любой пары, но они продолжали работать над своим браком», - рассказал анонимный источник.

Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе


Стоит отметить, что МакДермотт уже не в первый раз хочет уйти от супруги. Два года назад он также планировал подать документы на развод, но позже Тори и Дин помирились.

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Ключевые слова: Тори Спеллинг, Дин МакДермотт, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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