Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе

17 июня, в день рождения дочери, мужчина вышел на связь в личном блоге и сообщил подписчикам о разводе.Знаменитости вместе уже 18 лет, и за это время на свет появилось пятеро детей: сыновья Лиам (16 лет), Финн (10 лет) и Бо (6 лет) и дочери Стелла (15 лет) и Хэтти (11 лет). И вот, как гром среди ясного неба, на странице Дина появляется сообщение.«С большой грустью и очень тяжелым сердцем должен сообщить вам, что после 18 лет совместной жизни и 5 замечательных детей мы с Тори решили пойти разными путями и начать новое собственное путешествие», — написал МакДермотт.Однако некоторое время спустя актер, видимо, передумал и удалил пост, оставив фанатов гадать, что же на самом деле происходит в звездной паре. Ответ на этот вопрос поспешил дать некий инсайдер, который знаком с семьей. Он сообщил изданию Us Weekly, что брак знаменитостей далек от завершения.«Тори и Дин не собираются разводиться. Они сейчас в лучших отношениях, чем когда либо. Да, у них были свои взлеты и падения, как и у любой пары, но они продолжали работать над своим браком», - рассказал анонимный источник.Стоит отметить, что МакДермотт уже не в первый раз хочет уйти от супруги. Два года назад он также планировал подать документы на развод, но позже Тори и Дин помирились.