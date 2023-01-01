Стало известно, с кем хотят жить дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

Напомним, в 2018 году супруги заключили соглашение о распределении попечения над наследниками. Тогда было решено, что Анджелина будет иметь полную опеку над всеми шестью детьми, в то время как Брэд сможет их только навещать.
Но Питт не был доволен таким решением и подал апелляцию. Пока ее рассматривали, старшие дети уже успели достичь возраста совершеннолетия и теперь, согласно американским законам, могут сами выбирать свое место жительства. Решение детей было в пользу отца.
Разумеется, Джоли такой расклад тоже не понравился, но договориться с бывшим мужем ей не удалось. Тут вмешались сами дети и призвали своих родителей найти общий язык, заявив, что ссоры наносят вред семье.
Всего у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро своих и приемных детей: Мэддокс (21 год), Пакс (19 лет), Захара (18 лет), Шайла (17 лет) и 14-летние близнецы Нокс и Вивьен (14 лет).