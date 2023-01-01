Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии

В беседе в журналисткой Надеждой Стрелец гимнастка рассказала, что по-настоящему их сблизила трагедия.Супруги женаты уже более десяти лет, но встречаться начали еще раньше. Ляйсан и Павел признаются, что сразу понравились друг другу, при этом не спешили переводить отношения на новый уровень. Пару сблизила трагедия - умерла мама Утяшевой.Из-за сильной психологической травмы спортсменка подсела на транквилизаторы и практически не вставала с кровати. Однако забота Воли помогла ей снова встать на ноги и вернуться к полноценной жизни.«Когда просыпалась, постоянно видела его лицо. Он меня кормил с ложечки. Я сильно похудела. В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: «Так много девочек красивых. Я труп. Я все. Я не хочу. Ты меня не вытащишь», — рассказала Утяшева в интервью.По словам телеведущей, юморист был рядом с ней полгода и всячески подбадривал. Именно благодаря Павлу, Ляйсан смогла пережить тяжелый период в жизни.«Он выдержал полгода и за это время меня восстановил. Выбросил в унитаз все эти транквилизаторы, потому что я была, как стекло», — поделилась женщина.Воля тоже высказался об этом периоде и признался, что именно за те полгода понял, что хочет провести с любимой всю оставшуюся жизнь.