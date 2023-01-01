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Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии

Сегодня, 14:45
Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе появились в новом видео для YouTube-канала «Стрелец-Молодец» и вспомнили, как начинались их отношения.

Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии
В беседе в журналисткой Надеждой Стрелец гимнастка рассказала, что по-настоящему их сблизила трагедия.

Супруги женаты уже более десяти лет, но встречаться начали еще раньше. Ляйсан и Павел признаются, что сразу понравились друг другу, при этом не спешили переводить отношения на новый уровень. Пару сблизила трагедия - умерла мама Утяшевой.

Из-за сильной психологической травмы спортсменка подсела на транквилизаторы и практически не вставала с кровати. Однако забота Воли помогла ей снова встать на ноги и вернуться к полноценной жизни.

«Когда просыпалась, постоянно видела его лицо. Он меня кормил с ложечки. Я сильно похудела. В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: «Так много девочек красивых. Я труп. Я все. Я не хочу. Ты меня не вытащишь», — рассказала Утяшева в интервью.

Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии


По словам телеведущей, юморист был рядом с ней полгода и всячески подбадривал. Именно благодаря Павлу, Ляйсан смогла пережить тяжелый период в жизни.

«Он выдержал полгода и за это время меня восстановил. Выбросил в унитаз все эти транквилизаторы, потому что я была, как стекло», — поделилась женщина.

Воля тоже высказался об этом периоде и признался, что именно за те полгода понял, что хочет провести с любимой всю оставшуюся жизнь.

Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии

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Ключевые слова: Ляйсан Утяшева, Павел Воля, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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