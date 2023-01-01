Андрей Чуев хочет вернуть жену

Она поблагодарила его за прожитые годы, а забрала ребенка и улетела из Египта, где они проживали в последний год.Андрей сообщил, что развод был решением Виктории, а он не стал спорить. Но теперь посвятил супруге пост в социальной сети, где обещает все исправить."Я — мудак! Эмоциональный, жесткий, твердолобый, упертый, местами жестокий и бесчувственный к эмоциям других. В этом есть плюсы, но в основном для меня… Не хочу оправдываться, но жизнь меня сделала таким. И почему-то решил, что все вокруг меня должны быть такими же. Моя бабушка, теща, жена, дочь, бывшая — я всех хотел сделать "терминаторами", все должны как я, а вы же женщины", - написал Андрей.Он заявил, что не поддерживал жену только потому, что хотел, чтобы она сама стала сильнее. Теперь же Чуев осознал, что был не прав и постарается сделать, чтобы глаза Виктории вновь светились счастьем.