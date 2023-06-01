Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке»

Дома артиста ждала его семья - жена Ассоль и 3-летняя дочь Эстель.После того, как личность победившего была раскрыта, Александр стал гостем в программе «Шоу Воли». В студии музыкант рассказал о том, что мотивация для того, чтобы победить в шоу и забрать 5 миллионов рублей, у него была сильная.«Мне кажется, что перед испытаниями нас специально долго держали — мы всегда долго ехали. У меня всегда в голове был голос Ассоль, жены: «не привезешь деньги — убью!”», - поделился рэпер.Также Степанов рассказал о диалоге, который состоялся между ним и маленькой дочкой перед отъездом.«Я обещал Эстель привезти жирафа. И, когда закончилось шоу, я сказал — ну вот если еще жирафа увижу. И вот вселенная на моей стороне — мы едем, а тут идет жираф», - добавил артист.По словам Александра, когда он узнал о выигрыше, то не сразу в это поверил и прослезился. ST поблагодарил семью за поддержку и посвятил им свою победу.Напомним, в финал шоу помимо Александра попали две девушки - Наталья Бардо и Мария Погребняк.Рэперу было сложно бороться с представительницами прекрасного пола, но в конечном итоге победа досталась именно ему.