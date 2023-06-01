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Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке»

Сегодня, 11:19
Рэп-исполнитель Саша ST (Александр Степанов) стал победителем шоу «Новые Звезды в Африке» на телеканале ТНТ.

Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке»
Дома артиста ждала его семья - жена Ассоль и 3-летняя дочь Эстель.

После того, как личность победившего была раскрыта, Александр стал гостем в программе «Шоу Воли». В студии музыкант рассказал о том, что мотивация для того, чтобы победить в шоу и забрать 5 миллионов рублей, у него была сильная.

«Мне кажется, что перед испытаниями нас специально долго держали — мы всегда долго ехали. У меня всегда в голове был голос Ассоль, жены: «не привезешь деньги — убью!”», - поделился рэпер.

Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке»


Также Степанов рассказал о диалоге, который состоялся между ним и маленькой дочкой перед отъездом.

«Я обещал Эстель привезти жирафа. И, когда закончилось шоу, я сказал — ну вот если еще жирафа увижу. И вот вселенная на моей стороне — мы едем, а тут идет жираф», - добавил артист.

По словам Александра, когда он узнал о выигрыше, то не сразу в это поверил и прослезился. ST поблагодарил семью за поддержку и посвятил им свою победу.

Напомним, в финал шоу помимо Александра попали две девушки - Наталья Бардо и Мария Погребняк.

Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке»


Рэперу было сложно бороться с представительницами прекрасного пола, но в конечном итоге победа досталась именно ему.

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Ключевые слова: Саша ST, Александр Степанов, Наталья Бардо, Мария Погребняк, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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